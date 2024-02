Il Sym Symphony ST è lo scooter ideale per chi cerca un mezzo versatile e affidabile, capace di adattarsi sia alla vita urbana che alle avventure fuori città.

La versatilità è la chiave di volta di Sym Symphony ST, che mira a superare i confini tradizionali tra uso urbano e avventura extraurbana. Mentre i modelli 50cc e 125cc sono i prediletti per la mobilità cittadina, la versione 200cc si spinge con entusiasmo anche fuori città, offrendo performance adatte a ogni tipo di percorso.

Il design sporty-chic del Symphony ST si caratterizza per un frontale dallo stile deciso e spigoloso che, abbinato alla sinuosa eleganza della sua silhouette, conferisce allo scooter un aspetto grintoso ma raffinato. La sicurezza rappresenta un altro pilastro fondamentale per la famiglia Symphony ST, che adotta con serietà tecnologie all’avanguardia come l’illuminazione full-Led, l’ABS e le sospensioni posteriori regolabili, garantendo così protezione e affidabilità in ogni condizione di guida.

Non manca poi un vano sottosella spazioso e il bauletto di serie, che rendono ogni viaggio un’esperienza piacevole e rilassante. La tecnologia QC2.0 assicura inoltre una ricarica veloce per tutti i dispositivi. Vasta la selezione di colori, dal bianco al blu al grigio.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD