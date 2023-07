Triumph Tiger 900 Aragòn Edition: nel corso dell’estate del 2022, Iván Cervantes conquista il primo posto nell’affascinante e durissimo raid Baja Aragón, una delle competizioni offroad più impegnative che si possano affrontare su due ruote. Ad un anno di distanza, Triumph celebra la performance del fuoriclasse iberico presentando la Tiger 900 Rally Aragón e la Tiger 900 GT Aragón.

Disponibili solo per il 2023, si tratta di edizioni speciali dotate di un equipaggiamento esteso e di una livrea sportiva e inedita, ispirata alla race bike utilizzata da Iván.

In sella ad una Tiger 900 Rally Pro, Cervantes domino’ i 450 km della competizione, giungendo al traguardo con un vantaggio impressionante sugli avversari di pari categoria: un’ora e 6 minuti. Una performance in grado di confermare le solide capacità offroad della moto, e l’affidabilità complessiva nell’affrontare un percorso tortuoso ed estremamente esigente.

Triumph Tiger 900 Aragòn Edition: caratteristiche

Entrambe le nuove special editions Tiger 900 Aragón offrono tutta la tecnologia, le prestazioni e i contenuti tecnici degli allestimenti top di gamma Rally Pro e GT Pro, a cui si aggiungono caratteristiche dedicate:

una livrea particolarmente elaborata e sportiva, ispirata al mondo delle competizioni

un equipaggiamento esteso in termini di robustezza e protezioni per lo sterrato

lo schema cromatico della Tiger 900 Rally Aragón prevede l’accostamento di Matt Phantom Black, Matt Graphite e Crystal White, con in più espliciti riferimenti Racing Yellow ed una nuova sella dalla colorazione inedita

prevede l’accostamento di Matt Phantom Black, Matt Graphite e Crystal White, con in più espliciti riferimenti Racing Yellow ed una nuova sella dalla colorazione inedita la GT Aragón segue un approccio simile ma con un risultato più elegante seppur fortemente dinamico: oltre alla nuova sella bicolore, mostra una livrea in tinte Diablo Red, Matt Phantom Black e Crystal White.

Dal punto di vista dell’handling, la versione GT Aragón prevede forcelle Marzocchi regolabili dal 45 mm abbinate ad un mono posteriore e regolazione elettronica (idraulica e precarico), mentre la Rally Aragón Edition monta forcelle Showa dalle inappuntabili prestazioni offroad, ampiamente regolabili.

Entrambi i modelli prevedono come dotazione standard le barre in acciaio per la protezione del carter motore, mentre nel caso della Rally Aragón Edition si aggiungono le protezioni estese a cingere il serbatoio nella parte superiore.

Le nuove edizioni speciali hanno il prezzo di 16.995 € (fc) per la Tiger 900 Rally Aragon, e di 16.395 € (fc) per la Tiger 900 GT Aragon.

