La leggenda del Ténéré continua.

Debuttano ed EICMA le nuove Yamaha Tenere 700 e Tenere 700 Rally Edition 2022. Con la Ténéré 700, Yamaha ha ottenuto un successo immediato in tutta Europa, con circa 20.000 unità vendute ogni anno. Si tratta di una moto facile, leggera, di media cilindrata con un’autentica capacità “off-road” e dal prezzo accessibile.

I modelli 2022 saranno declinati in nuovi colori: Icon Blue, colore sportivo ispirato alle corse con carene e cerchi blu, Midnight black, dal look total black, sobrio e accattivante con cerchi neri. Le consegne ai concessionari Yamaha inizieranno a partire da gennaio 2022.





























































































Yamaha Tenere 700 Rally Edition 2022

La Ténéré 700 Rally Edition 2022 sarà equipaggiata con una gamma di componenti originali Yamaha, tra cui il silenziatore slip-on Akrapovic, la resistente piastra paramotore, il copricatena, la cover radiatore e i cuscinetti laterali in gomma per una migliore aderenza delle ginocchia, la Ténéré 700 Rally Edition fa dell’esclusività uno standard.

Per il 2022 questo modello sarà disponibile in una nuova colorazione Heritage White, con una scocca bianca con la famosa grafica yamaha speed block rossa, una sella bi colore rossa/nera e cerchi color oro. Le consegne ai concessionari Yamaha inizieranno a partire da gennaio 2022.

Yamaha Tenere 700 / Rally Edition: caratteristiche tecniche

Motore bicilindrico CP2 EU5 a 4 tempi da 689 cc, DOHC raffreddato a liquido

Albero motore a 270° con sequenza di scoppi irregolare

Corposa coppia lineare, con un picco di potenza di 68 Nm a 6.500 giri/min

Telaio a doppia culla in acciaio

Forcella KYB da 43 mm regolabile, escursione 210 mm

Mono ammortizzatore regolabile, escursione 200 mm

Fari anteriori a LED, luci posteriori a LED

Parafango anteriore con altezza regolabile (5 mm)

Freni a disco anteriori “wave” da 282 mm, pinze Brembo, ABS

Freno a disco posteriore “wave” da 245 mm, pinza Brembo, ASBS

Telaio tubolare a doppia culla in acciaio ad alta resistenza

Forcellone in alluminio pressofuso

Ruote in alluminio a 36 raggi

Manubrio conico in alluminio

Pneumatici Pirelli Scorpion Rally, 90/90-21 anteriore 150/70-18 posteriore

Disponibile nella versione da 54 kW





























































































Yamaha Tenere 700 Rally Edition: caratteristiche esclusive

Speciale sella rally, in due materiali, logo Yamaha, altezza 895 mm

Silenziatore slip-on Akrapovic, protezione termica in carbonio e Db killer rimovibile

Manopole nere

Manopole in puro stile off road

Resistente piastra motore in alluminio spessore 4 mm, con punti di fissaggio per il porta attrezzi

Frecce a LED

Cuscinetti in gomma testurizzata per una maggiore aderenza durante la guida in piedi.

Copricatena in alluminio, taglio al laser

Cover radiatore, con copertura in rete di alluminio

Colore Heritage White con grafica speed block rossa

Sella a due tonalità

Cerchi color oro

Disponibile nella versione da 54 kW

