La Formula 1 mette le mani sul Motomondiale per 4 miliardi di euro

Liberty Media, proprietaria della F1 è pronta ad acquistare Dorna Sport che possiede i diritti del Motomondiale per 4 miliardi di euro.

Liberty Media, azienda proprietaria della Formula Uno, sta negoziando in esclusiva l’acquisizione di Dorna Sports, detentrice dei diritti del Motomondiale, per oltre 4 miliardi di euro.

L’accordo potrebbe essere ufficializzato a breve, forse già la settimana prossima o nei giorni che prevedono il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento iridato del Motomondiale in programma il 14 aprile prossimo.

Questo accordo, come riporta il Financial Times, unirebbe le serie élite di corse automobilistiche e motociclistiche. Liberty Media, guidata dal miliardario John Malone, supera l’offerta concorrente di TKO, diretta dal noto produttore di Hollywood Ari Emanuel.

Anche Qatar Sports Investments aveva mostrato interesse per Dorna. L’acquisizione di Dorna rappresenta un’opportunità unica nel mondo dello sport globale, dato che promuove competizioni prestigiose come il Campionato Mondiale Superbike e il Campionato Mondiale MotoE riservato alle moto elettriche, organizzando 251 gare all’anno in 20 paesi.

L’accordo – su cui avevamo già descritto i PRO e CONTRO – potrebbe tuttavia incontrare ostacoli normativi, dato che in passato la proprietà congiunta di F1 e MotoGP da parte di CVC Capital Partners fu contestata dai regolatori europei. Liberty Media cerca di replicare il successo ottenuto con la Formula Uno, puntando sui diritti televisivi, le tasse dei circuiti di gara, gli sponsor, l’ospitalità aziendale e il merchandising.

Copyright Image: Sinergon LTD