Francesco Guidotti torna a lavorare per il colosso austriaco come Team Manager KTM MotoGP. Ricordiamo infatti che Guidotti era già stato team manager KTM per le classi 125 e 250 tra il 2006 ed il 2009, per poi passare in Superbike con Aprilia per biennio successivo ed in Pramac per gli ultimi nove anni. Tuttavia, a partire dal 2022, Guidotti sarà di nuovo impegnato nella classe regina con il brand arancione.

Francesco Guidotti nuovo team manager MotoGP

Questo il commento di Francesco Guidotti:

“Sono stato team manager di KTM dal 2006-2009 e poi ho fatto una preziosa esperienza in un altro Campionato prima di tornare in MotoGP. Ora chiudo il cerchio! KTM è sempre stata molto ambiziosa e affamata di successi come dimostrano i suoi programmi e possiamo vedere che la MotoGP non è diversa; è incredibile quello che hanno raggiunto in così poco tempo e c’è ancora molto da fare. Sono molto felice di essere tornato e di far parte di questo gruppo che spingerà per avere maggiore successo”.

