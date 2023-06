Orari MotoGP GP Italia al Mugello: dirette TV8 SKY NOW e Youtube

Tutti gli orari della MotoGP in diretta su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il GP d’Italia al Mugello. Ma attenzione, perchè la Sprint di sabato alle 15 e la gara della domenica alle 14 saranno visibili anche in live streaming su skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky Sport.

Dopo quasi un mese dal trionfo di Marco Bezzecchi a Le Mans, si riprende con Pecco Bagnaia in testa alla classifica di MotoGP con un vantaggio di 1 punto proprio su Bezzecchi. Il GP del Mugello segnerà anche il ritorno in pista di un altro pilota ufficiale Ducati, Enea Bastianini, che inizierà la sua stagione praticamente dal circuito di Scarperia dopo l’infortunio alla scapola patito a Portimao. Ci si aspetta un grande weekend anche dalle Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaró, pronte a dare spettacolo.

Orari MotoGP su TV8 in diretta del GP d’Italia al Mugello

Sabato 10 Giugno

Ore 10:50: Qualifiche MotoGP

Ore 11:45: Post Qualifiche MotoGP

Ore 12:10: Race1 MotoE

Ore 12:30: Paddock Pre Qualifiche Moto3 e Moto2

Ore 12:50: Qualifiche Moto3

Ore 13:45: Qualifiche Moto2

Ore 14:30: Paddock Pre Sprint

Ore 15:00: Sprint Race MotoGP

Ore 15:45: Paddock Post Sprint

Ore 16:10: Race2 MotoE

Domenica 11 Giugno

Ore 10:00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10:30: Paddock Pre Gara Moto3

Ore 11:00: Gara Moto3

Ore 12:00: Paddock Pre Gara Moto2

Ore 12:15: Gara Moto2

Ore 13:15: Paddock Post Gara Moto2

Ore 13:30: Grid

Ore 14:00: Gara MotoGP

Ore 15:00: Zona Rossa

Orari MotoGP GP d’Italia al Mugello su SKY e NOW

Martedì 6 giugno

Ore 20.30: Reparto Corse MotoGP

Ore 21: Young guys and The Man – Episodio 3

Ore 21.40: Young guys and The Man – Episodio 4

Mercoledì 7 giugno

Ore 18.30: Pre event Dorna – MotoGP On Stage

Ore 20: Social Media Rider

Ore 21: SBK Magazine Italia (rubrica dedicata all’ultima tappa di Misano)

Giovedì 8 giugno

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 9 giugno

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.5: paddock live

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 17: “Ranger Raptor, the american dream”

Sabato 10 giugno

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa qualifiche

Ore 17.30: Moto E – Race 2

Ore 18: Patagonia Riding – Viaggio alla Fine del Mondo

Domenica 11 giugno

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP – Anche in streaming sul sito skysport.it e sul canale Youtube di Sky Sport MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

