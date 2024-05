Orari MotoGP Francia 2024 in diretta live su TV8, Sky e Now

Ecco gli orari Orari MotoGP Francia 2024 su TV8 e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

La MotoGP fa tappa a Le Mans sullo storico Circuito Bugatti per il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale del Motomondiale. Inaugurato nel 1966, il circuito Bugatti è intitolato all’imprenditore milanese naturalizzato francese Ettore Bugatti, fondatore della storica casa automobilistica. Misura 4.185 metri (il rettilineo di 674, 13 di larghezza) con 14 curve: 5 a sinistra e 9 a destra. È ricavato parzialmente dal classico Circuit de la Sarthe a Le Mans ed è una pista molto tecnica, con tante curve di percorrenza e di medio-alta velocità, come nella 5, 6, 7, 10 e 12, ma anche con severe frenate alla 8, alla 9 e alla 11.

Tutti gli eventi del weekend a Le Mans saranno trasmessi live su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e disponibili in streaming su NOW.

Orari MotoGP Francia 2024 TV8

Sabato 11 Maggio

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 11.45: Paddock post qualifiche MotoGp

Ore 12.10: Moto E Gara 1

Ore 12.50: Qualifiche Moto3

Ore 13.45: Qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Pre Sprint MGP

Ore 15.00: Sprint

Ore 15.45: Paddock Post Sprint MGP

Ore 16.10: Moto E Gara 2

Domenica 12 Maggio

Ore 10.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock pre Moto3

Ore 11.00: Gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Pre Gara Moto2

Ore 12.15: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Post Gara Moto2

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: Gara MGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Orari MotoGP Francia 2024 Sky e Now

Giovedì 9 Maggio

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16.00: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 10 Maggio

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.55: paddock live

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – pre-qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 11 Maggio

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10: Moto E – Race 1

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 12 Maggio

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP – gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte TV8

Copyright Image: Sinergon LTD