Orari MotoGP Mugello 2024: tutto il weekend in diretta live su TV8, Sky e Now

Ecco gli orari Orari MotoGP Mugello 2024 live su TV8, su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

La stagione 2024 del Motomondiale continua con una delle gare più attese dell’anno: il Gran Premio d’Italia al Mugello. La settima gara del calendario promette emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati di motociclismo. Si inizia giovedì con la conferenza stampa dei piloti alle 16, dando il via a un weekend ricco di adrenalina.

Venerdì, le attività in pista cominciano presto, alle 8.55, con le prime sessioni di prove libere della Moto3, seguite dalla Moto2. La MotoGP, la classe regina, scenderà in pista per le sue due sessioni di prove libere alle 10.40 e alle 14.55. Questi momenti saranno cruciali per i piloti e i team, che cercheranno di affinare le loro strategie e migliorare le prestazioni in vista delle qualifiche.

Dopo l’ultima sessione di prove libere, prevista per le 10.45, i piloti della MotoGP torneranno in pista per le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Alle 15.00, invece, si svolgerà la Sprint, una gara breve ma intensa che assegnerà i primi punti del weekend e offrirà un’anteprima delle sfide che si vedranno domenica.

La domenica è il giorno delle gare. La Moto3 aprirà le competizioni alle 11, seguita dalla Moto2 alle 12.15. L’attesissima gara della MotoGP inizierà alle 14, promettendo adrenalina e colpi di scena. I fan potranno seguire tutte le gare in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, oltre che in streaming su NOW, garantendo una copertura completa e dettagliata dell’evento.

Domenica 2 giugno, in occasione del Gran Premio d’Italia Brembo di MotoGP, il Ducati Lenovo Team correrà in Azzurro: il colore delle Nazionali Italiane nello sport. Le Desmosedici GP 24 della squadra ufficiale Ducati scenderanno in pista sin dal Warm Up della mattina con una livrea speciale caratterizzata dal colore Azzurro della Nazionale, con dettagli in blu, bianco e oro. Inoltre, tutti i componenti del Ducati Lenovo Team vestiranno la Maglia Azzurra e non faranno eccezione i due piloti italiani Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, indossando una tuta nella stessa colorazione della moto.

Orari MotoGP Mugello 2024 in diretta LIVE su TV8

Sabato 1 Giugno

Ore 10.50: Qualifiche MotoGP

Ore 11.45: Paddock Post Qualifiche MotoGP

Ore 12.10: Moto E Gara 1

Ore 12.50: Qualifiche Moto3

Ore 13.45: Qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Pre Sprint MotoGP

Ore 15.00: Sprint

Ore 15.45: Paddock Post Sprint MotoGP

Ore 16.10: Moto E Gara 2

Domenica 2 Giugno

Ore 10.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Pre Moto3

Ore 11.00: Gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Pre Gara Moto2

Ore 12.15: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Post Gara Moto2

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: Gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Orari MotoGP Mugello 2024 su Sky e Now

Giovedì 30 maggio

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16.00: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Ore 18.30: Social Media Rider

Venerdì 31 maggio

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 1 giugno

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10: Gara 1 Moto E

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP – Sprint Race

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 2 giugno

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: Moto3 – gara

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: MotoGP – gara

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Fonte TV8

Copyright Image: Sinergon LTD