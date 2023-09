La monoscocca della Bugatti Bolide 2024 è più bella del modello definitivo

La Bugatti Bolide 2024 mantiene l’estetica della hypercar francese che già conosciamo, tra le più veloci al mondo, ma cambia nella sua struttura. Forte dei successi nel motorsport di Bugatti da oltre 100 anni, gode ora di un nuovo monoscocca ancora più robusto e sicuro, ispirato e anzi regolato tramite i più rigidi standard di sicurezza del motorsport.

Realizzato in fibra di carbonio, mette pilota e passeggero in modo perfettamente bilanciato all’interno dell’auto, secondo una tecnologia e un materiale normalmente utilizzato solo nelle vetture da Formula 1 e nelle auto da corsa Le Mans.

Il nuovo telaio monoscocca della Bugatti Bolide 2024

La nuova disposizione consente anche al gruppo propulsore W16 di essere posizionato 60 mm più avanti rispetto alla Chiron che fa da base al progetto, garantendo una disposizione ideale per l’uso in pista. Le altissime prestazioni della Bolide hanno reso necessario un monoscocca ancora più resistente e rigido rispetto a quello della Chiron. I requisiti di sicurezza della DIA per le regolamentazioni LMH e LMDh per le auto da corsa Le Mans hanno guidato lo sviluppo della nuova struttura, scelti perché sono tra le regolamentazioni di sicurezza più rigorose nel mondo del motorsport. Inoltre, i requisiti dei crash test per le vetture da corsa destinate solo alla pista sono unici, aumentando la necessità di un progetto totalmente nuovo.

Per un’auto sportiva così potente, elementi di sicurezza come la protezione anti-ribaltamento sono fondamentali, e uno dei test FIA più impegnativi richiede un carico di 7,5 tonnellate applicato al montante anteriore dell’auto. Per superare il test, la massima deviazione deve essere inferiore a 50 mm nel punto in cui il carico viene applicato, e non è permessa alcuna rottura della struttura entro 100 mm da quel punto.

Quando la Bolide è stata sottoposta al test, non sono state riscontrate crepe grazie all’integrità strutturale intrinseca nel design del monoscocca, specialmente nell’angolo del montante anteriore, nella sua sezione trasversale e nei materiali ad alta tecnologia utilizzati. Un secondo test di ribaltamento ha visto un carico ancora più elevato , pari addirittura a 12 tonnellate, applicato al montante posteriore, e infine un terzo test ha coinvolto un carico longitudinale da 6 tonnellate applicato al monoscocca per simulare un ribaltamento con impatto posteriore contro una barriera.

Per garantire livelli ancora più elevati di sicurezza, inoltre, la Bolide è dotata di un sistema automatico di estintori di grado militare che rappresenta un importante aggiornamento della sicurezza sotto ogni aspetto rispetto alle unità di estintori ampiamente utilizzate nelle vetture da corsa convenzionali. Per migliorare l’ingresso e l’uscita dal cockpit a due posti, le sezioni esterne dei poggiatesta avvolgenti sono fissate alle portiere ad ali di gabbiano.

Progettate in conformità alle normative GT3, e in linea con i requisiti di imballaggio dell’auto, sono collegate all’architrave della porta tramite una staffa a forma di X, come si vede nella foto, che è una componente strutturale poiché il carico di prova del poggiatesta viene applicato all’esterno della porta. Creata dai team di design e ingegneria di Bugatti, la staffa è realizzata in alluminio stampato in 3D e, nonostante il peso di soli 300 grammi, può sopportare un carico di oltre 700 kg.

All’interno della vettura, il pilota e il passeggero sono ciascuno fissati con un sistema di cinture di sicurezza a sei punti certificato FIA. Oltre a mantenere saldamente al loro posto gli occupanti durante le forze estreme generate durante le curve, l’accelerazione e il frenata, che in alcuni casi possono raggiungere fino a 2,5 g, offrono i più alti livelli di sicurezza possibili. Per una sicurezza sempre maggiore, il cruscotto è compatibile con il sistema di supporto testa e collo “HANS” (Head And Neck Support, appunto), anch’esso comprovato nel motorsport.

Le avanzate caratteristiche di sicurezza passive appena citate sono perfettamente integrate con tecnologie leader nel motorsport, tra cui controllo della trazione, controllo elettronico della stabilità e un sistema antibloccaggio dei freni, garantendo che la Bugatti Bolide sia sempre stabile in corsa, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Un sistema di controllo del clima ad alte prestazioni consente ai proprietari di correre con la loro Bugatti in condizioni di calore che sarebbero sfidanti o addirittura impossibili per molte altre vetture da corsa.

Prestazioni al massimo

Con iconico motore W16, Bugatti Bolide 2024 genera 1.600 CV a 7.000 giri/min e 1.600 N/m di coppia massima a 2.250 giri/min.

I proprietari di questa vettura beneficeranno di livelli eccezionali di guidabilità a tutto tondo, non solo dalla coppia disponibile nell’intera gamma di giri ottimizzata per la pista del motore, ma anche dal fatto che pneumatici e freni in carbonio sono progettati per offrire prestazioni eccezionali in modo continuo in tutte le condizioni in pista.

