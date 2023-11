Orari MotoGP Valencia 2023 su TV8 e in diretta su Sky e NOW

Ecco gli orari MotoGP Valencia 2023 su TV8, in programma per domenica 26 novembre 2023 alle 15.00. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta attraverso Sky Sport. Per chi preferisce la comodità della visione su TV8, il sabato le Qualifiche e la Sprint saranno in diretta, mentre la gara di domenica in differita sarà alle 17.00. Per gli abbonati, è inoltre disponibile lo streaming live tramite Sky Go.

Sarà ancora una volta il Circuit Ricardo Tormo di Cheste ad ospitare l’ultimo atto del Campionato Mondiale MotoGP 2023 e, anche quest’anno, il titolo iridato verrà deciso su questa pista. Proprio a Valencia, lo scorso anno, Pecco Bagnaia si era laureato Campione del Mondo MotoGP per la prima volta, diventando il primo pilota italiano su moto italiana a raggiungere questo traguardo nella categoria.

Il Campione del Mondo in carica arriva quest’anno a Valencia con 21 punti di vantaggio sul compagno di marca e diretto avversario nella lotta al titolo Jorge Martín (Pramac Racing Team), grazie al secondo posto ottenuto la scorsa settimana nel GP del Qatar.

Orari MotoGP Valencia 2023 TV8

Sabato 25 novembre

Ore 10.50: Qualifiche MotoGP

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.40: Paddock Live

Ore 12.55: Qualifiche Moto3

Ore 13.45: Qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: Sprint

Ore 15.45: Paddock Live

Domenica 26 novembre

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.00: Gara Moto3

Ore 15.00: Paddock Live

Ore 15.20: Gara Moto 2

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.30: Grid

Ore 17.00: Gara MotoGP

Orari MotoGP Valencia 2023 SKY e NOW in diretta

Sabato 25 novembre

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.10: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 26 novembre

Ore 10.35: warm up MotoGP

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12: gara Moto3

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto2

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: Grid

Ore 15: gara MotoGP

Ore 16: Zona Rossa

Ore 17.30: Race Anatomy MotoGP

—–

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED