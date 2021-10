Dodicesima e penultima tappa del Mondiale Sbk 2021 con il Roung Argentina nel weekend dal 15 al 17 ottobre: programmazione televisiva e orari tv.

Round di Argentina per la SBK che si avvia al penultimo mondiale sulla pista di San Juan Villicum. Sfida totale tra il leader della classifica Toprak Razgatlioglu e il campione del mondo in carica Jonathan Rea. In regno che sta per vacillare, quello del nordirlandese, che potrebbe però tirare la zampata finale ed allungare la striscia di titoli mondiali. Incognita Scott Redding, che è in grado di mandare all’aria i piani dei due pretendenti.

Un Round Argentina quindi tutto da vedere, con i giochi per il mondiale ancora aperti. Le gare della tappa sudamericana saranno trasmesse in diretta in chiaro e gratis su TV8, con la Superpole Race della domenica in differita. Come al solito, il weekend completo con prove e gare è visibile su Sky Sport MotoGP, canale 208 e in streaming su NOW.

Classifica Mondiale Piloti Sbk 2021

1. Toprak Razgatlioglu (Tur – Yamaha) 478 punti

2. Jonathan Rea (GB – Kawasaki) 454

3. Scott Redding (GB – Ducati) 424

4. Michael Ruben Rinaldi (Ita – Ducati) 249

5. Andrea Locatelli (Ita – Yamaha) 249

Orari SBK TV8 Argentina

Sabato 16 ottobre 2021

ore 19.45: Gara 1 Superbike

Domenica 17 ottobre 2021

ore 19.00: Superpole Race Superbike (differita)

ore 19.45: Gara 2 Superbike

Orari SBK TV8 Argentina Diretta Sky Sport MotoGP e NOW

Venerdì 15 ottobre 2021

ore 15.30: FP1 Superbike

ore 19.55: FP2 Superbike

Sabato 16 ottobre 2021

ore 16.20: Superpole Supersport 600

ore 17.05: Superpole Superbike

ore 18.25: Gara 1 Supersport 600

ore 19.45: Gara 1 Superbike

Domenica 17 ottobre 2021

ore 16.45: Superpole Race Superbike

ore 18.25: Gara 2 Supersport 600

ore 19.45: Gara 2 Superbike

