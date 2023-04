SBK Olanda 2023 Orari per vedere le gare su TV8, SKY e NOW

La SBK Olanda 2023 è uno dei round di Superbike più attesi dell’anno. Le gare si svolgeranno sul circuito di Assen, una pista iconica che ha ospitato le più belle gare di motociclismo degli ultimi anni. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni sugli orari della SBK Olanda 2023, sulla pista, sui piloti e molto altro ancora.

Orari SBK Olanda 2023 TV8, SKY e NOW in diretta

La SBK Olanda 2023 si svolgerà questo weekend, ovvero il 22 ed il 23 aprile 2023. L’appuntamento olandese viene trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e NOW, con Superpole, Gara 1 e Gara 2 in diretta sul digitale terrestre di TV8.

Sabato 22 aprile

Ore 9.40: Superpole Supersport 300

Ore 10.20: Superpole Supersport

Ore 11.05: Superpole Superbike

Ore 12.35: Race 1 Supersport 300

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Race 1 Superbike

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Race 1 Supersport

Domenica 23 aprile

Ore 10.45: pre gara

Ore 11: Superpole Race Superbike

Ore 11.15: post gara

Ore 12.25: Race 2 Supersport

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Race 2 Superbike

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Race 2 Supersport 300

La pista di Assen

Il circuito di Assen è uno dei più famosi al mondo e ha ospitato tantissime gare di motociclismo nel corso degli anni. La pista è lunga 4,5 km e ha 18 curve. È una pista tecnica che richiede molta abilità e precisione da parte dei piloti. La pista è stata recentemente rinnovata per garantire la massima sicurezza per i piloti.

