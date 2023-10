Antonini Navi Explorer Yacht è il nuovo yacht di 32 metri full custom in acciaio e alluminio firmato da Hydro Tec e Hot Lab, che sarò consegnato nel 2025.

Era il mese di ottobre del 2020 quando al Salone Nautico di Genova, Antonini Navi annunciava al mondo la sua nascita e presentava il suo brand dedicato alla costruzione di yacht full custom. In soli tre anni il cantiere si è posizionato come realtà competitiva nel mondo dello yachting, specializzandosi sia nella costruzione di imbarcazioni full-custom che nella produzione per conto terzi per noti e importanti cantieri navali.

In particolare, questo Explorer Yacht 32 M full custom di acciaio e alluminio ha preso vita dall’abilità di Hydro Tec sia per gli esterni, l’ingegneria navale e il layout e dello studio Hot Lab di Milano per gli interni, riuscendo a realizzare un progetto secondo i desideri dell’armatore.

L’armatore ha richiesto un’unità che avesse delle caratteristiche da Explorer, e quindi che fosse comoda, avesse una lunga autonomia e in grado di affrontare qualsiasi mare, ma che fosse nello stesso tempo più accattivante, con un taglio più moderno. Il lavoro sugli interni è stato portato avanti a stretto contatto con l’armatore, che per gli ambienti luminosi ed ampi ha richiesto uno stile fresco, contemporaneo, organico ma essenziale sia nelle geometrie che nei colori.

