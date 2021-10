Benetti Yachts FB272 Luminosity: lo spettacolare giga yacht ibrido

Il Giga Yacht che può ospitare fino a 27 persone in 12 suite.

Benetti Yachts FB272 Luminosity è un palazzo di vetro in movimento, che regala una vista impareggiabile e sempre diversa a seconda del panorama circostante. Lo spettacolare design degli esterni del Giga yacht è opera della collaborazione tra Zaniz Jakubowski, Andrew Langton e Giorgio M. Cassetta, mentre gli interni sono interamente a firma di Zaniz Jakubowski.

Avvolta da oltre 800 metri quadrati di vetrate che circondano il Main Deck, Luminosity è diventata per Benetti una barca da record. Le finestrature, alte 3 metri, sono completamente ininterrotte dalla struttura, dando allo yacht la sensazione di essere sospeso sul mare.

La prua diritta garantisce brillanti credenziali in termini di tenuta del mare e un’ampia area del ponte di prua offre agli ospiti un avvincente punto di osservazione per godere della navigazione e rilassarsi. Il ponte principale, un livello più in basso, offre ulteriori spazi per la convivialità e i pranzi all’aperto in ambienti riparati e ombreggiati dalla sovrastruttura splendidamente disegnata.

Un ponte sopra c’è la timoneria e a un livello ancora più su un ponte privato conduce verso la piattaforma di decollo e atterraggio per l’elicottero certificata per modelli come il Bell 429. Lo spazio e gli ambienti su questo ponte sono così duttili che attualmente permettono di ospitare a bordo due auto tra cui una Rolls Royce Phantom, una barca a vela da 24 piedi e due motociclette. A poppa dello yacht, i singoli ponti salgono in sporgenze perfettamente bilanciate, ognuna con una diversa configurazione delle aree lounge e relax.

Benetti Yachts FB272 Luminosity: tecnologia a bordo

Il set generatore/propulsori è composto da sei generatori da circa 1.000 KW ciascuno. La gestione di questa energia è interamente affidata a un sofisticato sistema di alimentazione completamente integrato, che supporta tutti i servizi di bordo e i motori elettrici dei due Azipod da 2,200 KW ciascuno. L’elettricità di ricambio viene anche utilizzata per caricare 36 tonnellate di batterie sufficienti per mantenere in funzione lo yacht per 12 ore senza alimentazione del generatore – una comodità enorme quando lo yacht è all’ancora senza alimentazione a terra.

Questo pacchetto di propulsione è ad oggi uno dei più avanzati e all’avanguardia ed è stato realizzato, dietro coordinamento dell’ufficio tecnico Benetti, dai più importanti player del settore: Caterpillar, Seastema, ABB. Il vantaggio di questo sistema è una crociera senza vibrazioni e in totale silenzio tanto che gli ospiti difficilmente si renderanno conto di trovarsi in navigazione.

Il sistema di climatizzazione e le unità di raffreddamento, fornite da H&H, sono tra le più grandi mai installate all’interno di uno yacht di queste dimensioni con una capacità totale di circa 3.000 kW. Lo yacht è poi dotato di un sistema di recupero del calore residuo in grado di alimentare la barca e risparmiare energia elettrica in linea con i più recenti requisiti green. “Luminosity” presenta infine un avanzato sistema domotico Lutron con circa 500 chilometri di cavi che attraversano lo scafo e la sovrastruttura.

Benetti Yachts FB272 Luminosity: design

Le grandi finestrature alte 3 metri, che inondano di luce gli spazi e creano un dialogo perfetto con l’esterno, sono la caratteristica principale degli interni di FB272. Il meraviglioso lucernario a livello del Sun Deck riempie di luce lo yacht longitudinalmente, creando una cascata luminosa lungo la scala di 18 metri che attraversa cinque dei sei ponti di “Luminosity”. L’acciaio e il vetro temperato conferiscono a tutta la struttura l’aspetto di una scultura fluttuante. Gli interni sono elegantemente proporzionati e il sole vi entra da ogni angolo riflettendosi su tutte le superfici vetrate creando grandi giochi di luce. Gli spazi interni ed esterni dialogano attraverso i colori e i materiali dei tessuti, degli arredi e gli accessori usati.

Una delle cabine VIP e il suo salotto privato, visivamente collegate tra loro da finestre scorrevoli di 9 metri di lunghezza, si estendono nella parte poppiera del Bridge Deck. Una luna di onice bianco, dal diametro di 3 metri rischiara questa elegante suite rivestita di malachite, lapislazzuli e marmi neri del Belgio.

Il ponte armatoriale, un livello sotto il Bridge Deck, racchiuso dalle grandi finestre alte 3 metri, tipiche di “Luminosity”, è caratterizzato da un panorama in costante mutamento. Si accede alla cabina armatoriale da un lungo corridoio decorato con pannelli di dieci tipi di marmo diverso; lo spazio privato dell’armatore è definito dall’utilizzo del granito, con il letto che può sollevarsi di 80cm per consentire una migliore vista dalle finestrature. Dietro la testata del letto, quella che pare essere un’altra spettacolare veduta dell’esterno, è in realtà una finestra virtuale che, attraverso una telecamera nascosta, proietta la magnifica vista che si ha dalla prua di FB272. La cabina armadio conduce a una sala massaggi e a un bagno. Su questo ponte si trovano altre tre suite per gli ospiti, l’ufficio privato dell’armatore con bagno en suite e un ufficio separato per l’assistente personale.

L’ampia e accogliente area lounge del Main Deck è caratterizzata da elementi di design unici, pensati appositamente per accrescere il relax degli ospiti. Sullo stesso ponte altre tre splendide cabine, che differiscono per design e uso dei materiali. “Luminosity” si caratterizza per il design virtuoso ed elaborato dei suoi interni come gli ornamenti in cemento ricoperti da foglia d’oro oppure quelli in onice e ceramica scolpiti da getti d’acqua. Verso prua la grande cucina, con attrezzature all’avanguardia, soddisfa tutte le esigenze dei migliori chef del mondo.

Sempre su questo ponte, ancora più a prua, si trova il garage dei tender, pensato e progettato per ospitare tender e water toys personalizzati, come il Limousine tender di 40 piedi, un landing craft sempre di 40 piedi e un ulteriore tender da 40 piedi – tutti realizzati appositamente per FB272.

Sul Lower Deck, la magnifica hall conduce alle scale e all’ascensore, oltre la quale si trovano 4 sontuose suite. Gli ospiti, che trascorrono la maggior parte del loro tempo su questo ponte, possono godere di una spa, una palestra e di un centro benessere, completo di sauna e bagno turco. Lo spazio benessere e la palestra si trovano proprio a pelo dell’acqua, e quando i portelloni laterali sono aperti, è possibile godere di una vista spettacolare e della brezza del mare. Su questo ponte inoltre la bellissima piscina di 30mq è un incantevole luogo di relax che la sera si trasforma in pista da ballo, con il pavimento della piscina che si alza. Il grande bar e l’ampia scelta di sedute renderà quest’area lounge l’invidia di tutti coloro che la vedono.

La zona dell’equipaggio ospita 37 persone, è a sé stante ed equipaggiata con una grande cucina e sala pranzo. Progettata secondo la classificazione PYC (Passenger Yacht Code), la creazione di alloggi spaziosi e confortevoli per gli equipaggi, con cabine grandi e comode, è un punto di orgoglio per Benetti. Per garantire ulteriore sicurezza a bordo, i progettisti del Cantiere hanno diviso la zona equipaggio in sezioni verticali, garantendo a ciascuna una scala dedicata per la via di fuga in caso di emergenza.

Benetti Yachts FB272 Luminosity: connessione con la natura

Un altro straordinario aspetto di “Luminosity” sono le opere d’arte che portano la natura e la sua energia al cuore di questo yacht. Come i pannelli di 370mq che si estendono per tutta l’altezza della scala principale, raffiguranti una foresta in movimento che diviene viva al passaggio degli ospiti, portando una vibrazione dinamica e inaspettata all’interno nello spazio. Un altro esempio di tecnologia interattiva si trova nell’area poppiera del salone principale, dove 264 fiori bianchi di magnolia, scolpiti nella resina corian, si schiudono a velocità variabili al passaggio degli ospiti.

Benetti Yachts FB272 Luminosity: arte sul mare

I famosi cerchi colorati di Damien Hirst trovano nuova espressione sul pavimento in pietra calcarea francese nella hall del Main Deck. Una straordinaria costruzione a forma di occhio alla base della scala principale di 18 metri richiama il magnifico lavoro di Man Ray. L’inno alla vita dei collage di Matisse ispira le forme intriganti nel salone principale e nella lounge dello yacht. Tra queste, una sinuosa scultura di acciaio, forgiato a mano e lucidato a specchio, racchiude mille lampadine di cristallo di Boemia che illuminano il salone principale.

Tra i più caratteristici features che rendono unici questo spazio: l’inizio di Moby Dick di Melville è delicatamente inciso sui pilastri. Le avventure dei più grandi esploratori dei mari arricchiscono le raffinate maioliche portoghesi di Boca do Lobo. Come omaggio al grande scultore indiano Anish Kapoor, un insieme di piatti lucidi, concavi e convessi, inondano di luce il Master Deck Office. Un altro colpo d’occhio su questo ponte è l’idromassaggio Culligan nella cabina dell’armatore: personalizzato e realizzato da un unico blocco dello stesso tipo di marmo usato da Michelangelo per scolpire il suo eccezionale David. Una luce onirica arriva da una scultura, tagliata con precisione chirurgica da un pezzo unico di onice iraniana, che raffigura le mutevoli fasi lunari e rischiara le suite VIP sull’Upper Deck.

Benetti Yachts FB272 Luminosity: intrattenimento

FB272 è dotato di due parabole satellitare da 3,5 metri di diametro per ricevere canali da ogni parte del mondo e cavi in fibra ottica per portarli in tutta l’imbarcazione. Dove i cavi in fibra ottica non sono stati ritenuti adatti è stato utilizzato un cavo Cat 8: una connessione superveloce all’avanguardia, per la prima volta installata su uno yacht di queste dimensioni. Due rack di server consentono allo yacht un vasto intrattenimento musicale e di film, FB272 ha a bordo un totale di 74 televisori HD (70 televisori + 4 proiettori cinematografici) e 10 specchi intelligenti, con touchscreen e connessione internet. La connessione 5G di bordo assicura che i sistemi siano a prova di obsolescenza.

Benetti Yachts FB272 Luminosity: sicurezza

“Luminosity” è stato progettato e costruito nel rispetto della classificazione PYC. Seguendo dunque i requisiti di sicurezza più rigorosi come l’utilizzo di materiali ignifughi e fuoco ritardanti di alta qualità. Inoltre, a bordo è stato installato un centro medico di ultima generazione per far fronte a malattie e lesioni, offrendo agli ospiti totale privacy e tranquillità.

