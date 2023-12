Heesen Setteesettanta: un nuovo capolavoro da 57 metri

E’ stata posata la chiglia di Heesen Setteesettanta, il progetto YN 20857, un’imbarcazione personalizzata di 57 metri in alluminio, capace di raggiungere i 18 nodi grazie alla forma dello scafo Fast Displacement, progettata per un’efficienza massima e un pescaggio ridotto. L’esterno è stato progettato da Omega Architects, mentre l’interno è opera del designer Cristiano Gatto.

Il superyacht si sviluppa su quattro ponti, con il ponte dell’armatore dotato di un’ampia terrazza anteriore e di un helipad “touch-and-go”. Con un volume interno di 920 GT, può ospitare 12 ospiti in sei cabine e 13 membri dell’equipaggio. La consegna è prevista per il 2026.

Il designer Cristiano Gatto è stato incaricato di curare il design interno e rappresenterà gli armatori come loro consulente durante la costruzione, mentre Hugo Morgan-Harris si occuperà dell’aspetto tecnico. Setteesettanta sarà uno yacht unico grazie non solo al suo interior design, ma anche per l’approccio ingegneristico.

Il Project Setteesettanta presenta alcune novità per Heesen è, infatti, il primo yacht della flotta ad avere il ponte di comando sul quarto ponte, una caratteristica speciale per uno yacht Heesen.

Nonostante il quarto ponte, l’aspetto tradizionalmente snello di Heesen viene mantenuto grazie a un albero leggero e discreto progettato da Frank Laupman, che si fonde armoniosamente con la sovrastruttura. Anche i nuovi pannelli di comunicazione Star Link piatti, che sostituiscono le tradizionali cupole, contribuiscono a questo design pulito e ordinato.

Gli armatori hanno riservato l’intero ponte superiore per garantire la loro privacy. La grande cabina armatoriale vanta una vista a 180 gradi e una terrazza privata anteriore di quasi 200 metri quadrati.

Sul ponte principale, sul lato di dritta, si trova una cabina VIP adiacente a una palestra completamente attrezzata. Quattro ampie cabine per gli ospiti, due gemelle e due matrimoniali, che si trovano sul ponte inferiore, mentre una elegante scala ovale sale attraverso tutti e quattro i ponti, correndo schiena contro schiena con la scala dell’equipaggio per una perfetta ottimizzazione dello spazio. L’area pranzo sul ponte principale si trova verso poppa, adiacente alla terrazza di poppa. Grazie a ampie porte scorrevoli, questo spazio si collega perfettamente con l’esterno.

Tra i nuovi tratti distintivi del design Heesen troviamo una prua quasi verticale e il transom aperto, completo di una regale doppia scala attorno a una piscina a sfioro di quattro metri.

Copyright Image: Sinergon LTD