Promozione Horwin EK3: design moderno, linee arrotondate, colori brillanti, una combinazione ideale tra stile e comfort. EK3 è lo scooter elettrico che piace a tutti, giovani e adulti, uomini e donne.

Progettato per un utilizzo quotidiano, questo veicolo è agile e scattante nel traffico cittadino ed estremamente confortevole anche negli spostamenti su percorsi medio-lunghi. EK3 è spazioso, ha una posizione di guida molto comoda e dimensioni pensate appositamente per il mercato europeo.

Sviluppato in linea con i più recenti standard di sicurezza, EK3 è dotato di sistemi ad alta tecnologia come frenata combinata CBS, luci a Led, funzione di ritardo nello spegnimento delle luci, keyless go, display touch-start, cruise control, retromarcia, sistema di allarme antifurto e pneumatici a prova di foratura. Tutte queste dotazioni equipaggiano di serie EK3, che si distingue per i suoi costi di gestione contenuti.

Promozione Horwin EK3: tutti i vantaggi

Il veicolo perfetto per muoversi in città in tutta sicurezza e con occhio al design è oggetto di una campagna promozionale che consentirà a tutti i potenziali acquirenti di ricevere parabrezza e portapacchi originali inclusi nel prezzo del veicolo. La promozione, valida fino al prossimo 30 settembre, si potrà ottenere acquistando un EK3 presso uno dei Rivenditori Autorizzati Horwin Italia che aderiscono all’iniziativa.

Tra le iniziative di interesse per i potenziali utenti di EK3, anche la possibilità di acquistare il veicolo con formule di finanziamento a interessi zero, in 24 mesi e con anticipo, in collaborazione con Agos:

EK3 con un prezzo al pubblico di 4.690 € f.f. potrà essere acquistato, per esempio, con finanziamento in 24 rate da 170,83 € con un anticipo di 690 € – Tan fisso 0,00% – Taeg 3,95%. Importo finanziabile da € 1.800 a 4.000. Prima rata a 30 giorni. EK3 è disponibile in quattro colori pronti a soddisfare ogni esigenza: bianco, nero, grigio e rosso.

