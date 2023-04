Iveco Lince VTLM: caratteristiche e impieghi del fuoristrada militare

L’Iveco Lince VTLM è un fuoristrada militare blindato di grande successo, utilizzato da diverse forze armate in tutto il mondo. Grazie alla sua avanzata tecnologia e alla sua robustezza, è stato progettato per operare in ogni tipo di terreno e in ogni condizione, dalle montagne alle giungle, dai deserti alle zone cittadine.

Ecco la storia, le peculiarità e gli impieghi di questo veicolo militare, che si presenta come un vero e proprio fuoristrada ed è da sempre soprannominato l’Hummer all’italiana, e i vantaggi rispetto ad altri mezzi utilizzati dagli eserciti.

Storia dell’Iveco Lince

L’Iveco Lince VTLM, acronimo di Veicolo Tattico Leggero Multiruolo, ha una storia ultraventennale: il progetto è stato infatti sviluppato alla fine degli anni Novanta dall’azienda italiana, precisamente di Bolzano, Iveco Defence Vehicles con la sigla LMV, Light Multirole Vehicle. Ha visto la luce per la prima volta nel 2003.

Il veicolo nel tempo ha subito una serie di aggiornamenti e miglioramenti, con l’obiettivo di renderlo sempre più efficiente e avanzato dal punto di vista tecnologico. Oggi, il Lince VTLM è utilizzato da numerose forze armate in tutto il mondo: questo nome è associato soprattutto all’Esercito italiano, mentre lo stesso mezzo con altri nomi viene utilizzato anche dalle forze armate tedesche, spagnole, britanniche e di altri Paesi.

Iveco Lince VTLM: le caratteristiche tecniche

L’ultima versione dell’Iveco Lince VTLM, riprogettata nel 2017 per migliorare le prestazioni, la capacità di carico e la blindatura, è un fuoristrada a quattro ruote motrici, con un motore turbodiesel 3.0 da 220 cavalli, lungo 4,85 metri, largo 2,28 metri e alto fino a 2,20 metri, con una capacità di carico di una tonnellata e mezza.

Il veicolo è dotato di un cambio automatico a 8 rapporti e di un sistema di sospensioni indipendenti che gli conferiscono un’ottima stabilità sui terreni difficili. Il Lince VTLM è inoltre dotato di un avanzato sistema di navigazione satellitare, di una telecamera a infrarossi e di altre tecnologie per garantire la sicurezza dei militari. D’altra parte, il marchio che porta sul cofano sta puntando molto sulla tecnologia, anche sui mezzi pesanti.

Impieghi del Lince VTLM

Il Lince VTLM è utilizzato per una vasta gamma di missioni: operazioni militari e di pace, soccorso in caso di calamità naturali e altri impieghi speciali. Grazie alla sua capacità di superare ostacoli e di operare in ogni tipo di terreno, il Lince VTLM è particolarmente utile in situazioni di emergenza e in aree difficili da raggiungere con altri mezzi.

Quali sono i ventaggi dell’Iveco Lince VTLM rispetto ad altri fuoristrada militari? In primo luogo, il veicolo è estremamente robusto e resistente, grazie alla struttura in acciaio e alla sua capacità di superare gli ostacoli, grazie alla trazione 4×4.

In secondo luogo, il Lince è molto veloce e maneggevole, caratteristiche che lo rendono adatto per missioni di ricognizione e pattugliamento. Infine, il Lince VTLM è dotato di tecnologie avanzate che lo rendono semplice da guidare e sicuro.

