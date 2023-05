Mangusta Oceano 50 2023: varata una nuova ammiraglia

Mangusta Oceano 50 2023 è stata varata la terza unità della serie, una nave dislocante con scafo in acciaio e sovrastruttura alluminio con una stazza di 499 GT nata dalla collaborazione tra gli uffici tecnici del cantiere, il designer Alberto Mancini, e P.L.A.N.A. Design dell’Ing. Ausonio.

Mangusta Oceano 50 2023: caratteristiche

Il Mangusta Oceano 50 offre ampi spazi vivibili interni ed esterni e grazie alle luminose vetrate a tutta altezza, che combinate con sistemi di apertura offrono una perfetta continuità tra interno ed esterno. Parlando degli esterni citiamo la grande beach area, dotata di tre portelloni, che aprendosi diventano tre terrazze tra loro collegate; questa zona è completamente attrezzata per consentire all’Armatore e ai suoi ospiti di percepire l’immediato contatto con il mare.

La zona di prua è un’altra area ricca di soluzioni dal forte contenuto tecnologico; l’ampio pozzetto, lineare e spazioso, sovrasta il garage ed una volta varato il tender, si ha accesso ad una piscina di 6.5 mt x 2.6 mt dotata di sistema per nuoto controcorrente ed idromassaggio. Una seconda piscina è presente sul sundeck.

Passando agli interni, la suite armatoriale di ben 52 mq è posizionata sul ponte principale ed è dotata di un esclusivo “balcony” affacciato sul mare completamente automatizzato, mentre per il lower deck, l’armatore ha scelto una configurazione con 5 cabine ospiti tra cui una cabina Vip a tutto baglio con accesso separato.

La nave è equipaggiata con due motori MTU 12V 2000 M86 da 1700 hp che le consentono di raggiungere di 16 nodi. Con un range che alla velocità di crociera di 11 nodi si estende a 4500 miglia nautiche, che le permette di affrontare traversate oceaniche nel massimo comfort.

Attualmente, presso gli stabilimenti di Pisa, sono in costruzione altre 6 navi della serie Mangusta Oceano, linea della quale fa parte anche il nuovo 44 mt., la cui prima unità è stata presentata lo scorso anno al salone di Monaco. Le prossime navi della serie Mangusta Oceano disponibili alla vendita hanno come consegna estate 2025 per il Mangusta Oceano 44 ed estate 2026 per il Mangusta Oceano 50.

