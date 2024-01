NL 50 Plus di Nuvolari Lenard: il nuovo superyacht di 52 metri

NL 50 Plus di Nuvolari Lenard rappresenta un punto di riferimento nel mondo dei superyacht, coniugando un design senza tempo, efficienza e sostenibilità. Questo progetto esemplifica tre decenni di esperienza nautica dello studio, offrendo agli armatori un’esperienza personalizzata e unica.

Nuvolari Lenard, lo studio di design italiano, ha profondamente segnato il mondo dei superyacht negli ultimi trent’anni. Fondato da Carlo Nuvolari e Dan Lenard ha contribuito a creare centinaia di capolavori nautici, incluso alcuni degli yacht più grandi e iconici al mondo. La loro profonda comprensione delle esigenze degli armatori e delle dinamiche dei cantieri navali è il fulcro del loro processo creativo.

NL 50 Plus di Nuvolari Lenard: design e caratteristiche

La collaborazione di Nuvolari Lenard con Mengi Yay e il broker partner Camper & Nicholsons ha portato alla nascita del NL 50 Plus, un superyacht di 52 metri che rappresenta un nuovo apice del design nautico. NL 50 Plus si distingue per il suo scafo estremamente efficiente, sviluppato in collaborazione con lo studio olandese Van Oossanen. Le linee eleganti dello yacht, la sua spaziosità e le proporzioni armoniche sono frutto di un attento lavoro di design, che tiene conto delle esigenze degli armatori e dell’uso effettivo dello yacht. Il risultato è un’estetica raffinata che non trascura nessun dettaglio.

All’interno dello yacht, l’attenzione ai dettagli si manifesta in ogni angolo. Le cabine VIP e la suite armatoriale sono esempi di lusso e comfort, con ampie terrazze scorrevoli che offrono privacy e viste mozzafiato. La possibilità di personalizzazione degli interni consente agli armatori di imprimere un tocco personale unico, rendendo ogni yacht un’opera d’arte su misura. L’area di poppa rappresenta un’esperienza unica: un ampio beach club e una terrazza sul mare con piscina integrata customizzabile e piattaforme abbattibili che estendono l’area sull’acqua.

Le sorprendenti zone di coperta continuano a stupire: la lounge di prua funge da cinema all’aperto, mentre nella parte superiore, l’NL 50 Plus vanta uno dei più grandi prendisole nella sua categoria, completo di piscina termale riscaldata su misura e focolare. Tutte le aree del ponte sono state concepite seguendo lo stile di vita mediterraneo, ispirandosi in egual misura al top del design e agli esclusivi beach club della costa. Si tratta di un superyacht davvero entusiasmante, che include spazio sufficiente per un tender di 7 metri, un tender per l’equipaggio e una vasta gamma di water toys. Un elemento distintivo è la spiaggia di poppa, il cui utilizzo non è limitato ai momenti in rada.

Internamente, le particolarità sono numerose. Oltre alle quattro cabine VIP sul ponte inferiore, tutte di ampie dimensioni, c’è una suite armatoriale di 50 metri quadri a prua sul ponte principale, che incorpora una terrazza scorrevole modulabile. Questo permette non solo di configurarla secondo i desideri, ma anche di aprirla e chiuderla senza richiedere l’assistenza dell’equipaggio. L’NL 50 Plus è progettato per essere efficiente e sostenibile. Il basso consumo di carburante e la ridotta rumorosità a bordo sono solo alcuni degli aspetti che riflettono l’impegno di Nuvolari Lenard verso un approccio più rispettoso dell’ambiente nella costruzione di yacht di lusso.

Copyright Image: Sinergon LTD