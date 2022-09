Sacs Rebel e Strider 2022: il cantiere ha partecipato al Salone nautico di Genova dove ha esposto quattro imbarcazioni. Erano infatti presenti tre modelli della linea Strider, mentre Rebel, che si è distinta nel segmento per l’uso di tecnologie del campo militare e di soccorso civile, sarà rappresentato dal Rebel 47.

I modelli Strider e Rebel sono caratterizzati da linee ricercate e da una grande attenzione ai più piccoli dettagli, frutto della collaborazione con Christian Grande, tutti gli esemplari hanno ampie zone esterne accessoriate di tutto punto per trascorrervi buona parte della giornata e interni di grande comfort. Non da ultimo, le prestazioni sono da sempre un punto di forza di tutti gli esemplari: agli armatori viene data sempre la possibilità di scegliere tra diversi marchi e potenze, per andare incontro anche a chi cerca velocità molto elevate. I modelli, poi, si prestano a un uso versatile: sono perfetti per crociere giornaliere di grande comfort e brevi permanenze a bordo ma si prestano anche come shadow boat di superyacht.

Sacs Rebel e Strider 2022: tutte le novità

I tre modelli della linea Strider sono l’11, il 13 e il 15. Strider 11, lungo 11,04 metri, dispone di esterni con zone relax e prendisole e tavolo amovibile, mentre il sottocoperta offre una cabina matrimoniale. Ha una portata di 14 persone e può essere equipaggiato con motori di diversi modelli (per una potenza massima di 320 cavalli a motore e velocità di punta intorno ai 48 nodi). L’esemplare presente a Genova era motorizzato con una coppia di Mercury Verado 300.

Strider 13 (lungo 13,38 metri per 4,98 metri di larghezza) offre ampi spazi esterni ideali per trascorrervi l’intera giornata, anche grazie all’accogliente pozzetto con mobile bar, frigorifero e tavolo in teak, oltre al grande spazio prendisole. La portata è 16 persone e i posti letto sono due. È possibile optare per una motorizzazione entrobordo o fuoribordo e la velocità massima si attesta tra i 45 e i 52 nodi a seconda dei motori scelti. L’esemplare presente al boat show monta due Volvo Penta D6 380.

La più grande, infine, è Strider 15, caratterizzata da linee sinuose e ampi spazi prendisole a poppa e prua. Il pozzetto è super accessoriato e dispone anche di un tavolo doppio a scomparsa e un ampio divano a U. Il sottocoperta offre una dinette con un con divano a due posti e una libreria e una cabina con letto matrimoniale Super Queen size. Anche in questo caso esistono varie opzioni di motorizzazione, la velocità massima può arrivare sino a 51 nodi e l’autonomia può superare le 300 miglia nautiche a seconda della motorizzazione scelta.

Rebel è rappresentato dal Rebel 47, modello iconico del brand, lanciato nel 2016 e ancora molto apprezzato. È lungo 14,06 metri fuoritutto e largo 4,41 metri e offre spazi di grande comfort a cominciare dall’esterno, con una zona dining con tavolo da pranzo con ribalta in teak e la grande area relax con divani e prendisole. Il sottocoperta, poi, dispone di due cabine doppie di cui una vip con letto matrimoniale Super Queen Size, divano a due posti e libreria. La motorizzazione può essere scelta dall’armatore e, a seconda del modello e della potenza, la velocità massima va da 37 a 50 nodi. L’esemplare esposto al boat show montava una coppia di entrobordo firmati Volvo D6 da 440 cavalli ciascuno.

