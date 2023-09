Solemar Salone Nautico Genova 2023: il marchio pioniere nella nautica da diporto con i suoi gommoni cabinati e, da sempre, uno dei principali leader di mercato internazionale di questo segmento, torna a far sognare tutti gli appassionati.

Il 2023 si preannuncia quindi un anno molto importante per il cantiere, che farà il suo debutto in occasione di uno dei saloni internazionali più importanti su scala mondiale, stiamo parlando del Salone Nautico Internazionale di Genova.

Solemar si riposiziona in una nicchia di mercato ben definita, dove la qualità, la cura per il dettaglio e l’attenzione verso le esigenze dell’armatore rendono il prodotto unico.

Due sono le gamme di Solemar: la linea SX, linea offshore del brand, modelli giornalieri che, con layout ben studiati volti ad ottimizzare gli spazi, incontrano perfettamente le esigenze dell’armatore appassionato e la linea SE, Solemar Elegance, battelli cabinati ideali per brevi – medio crociere, con famiglia o amici.

In esposizione al salone ci saranno i tre modelli della linea SX: SX27 – SX30 – SX34, modelli tra gli 8 mt e gli 11 mt. In quest’occasione, il cantiere svelerà i progetti per i prossimi anni, tra i quali sicuramente ci sarà un cabinato di 10 metri con quattro posti letto, da sempre modello di punta del marchio.

