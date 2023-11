Suzuki DF40A RR e DF40A ARI RR sono i nuovi fuoribordo, che già nella sigla RR, comune ai bolidi a due ruote del reparto corse Suzuki, offrono un nuovo stato dell’arte in termini di tecnologia e prestazioni.

Suzuki DF40A RR e DF40A ARI RR: caratteristiche

Le versioni DF40A RR e DF40A ARI RR sono dotate di serie dello strumento multifunzione MFG da 4” e beneficiano di nuove mappature della centralina elettronica che governa il funzionamento del motore; i nuovi parametri presenti nella centralina della versione RR sono stati studiati per favorire l’erogazione della coppia ai bassi regimi, così da consentire di spingere meglio lo scafo al momento della ricerca della planata, e per migliorare la velocità massima in navigazione, grazie all’ottimizzazione della combustione in camera di scoppio.

La versione Suzuki DF40A ARI RR è quella specificamente dedicata ai diportisti che devono motorizzare natanti particolarmente grandi e pesanti visto che, grazie alla esclusiva tecnologia Suzuki High Energy Rotation System monta un piede che deriva dal Suzuki DF140A e che può installare un’elica da 14”, di maggiore diametro rispetto alla norma. Per questo, rispetto ad un tradizionale motore da 40 cavalli, riesce a fornire una spinta superiore del 42% in marcia avanti, migliorando l’efficienza del fuoribordo in accelerazione, +12%, anche quando si manovra in acque ristrette, ai minimi regimi.

A rendere maggiormente attraente questa versione RR, conducibile senza patente nautica, c’è anche la disponibilità di serie dello strumento multifunzione MFG da 4”, di norma ad appannaggio dei modelli di categoria e potenza superiore.

Facilmente installabile a incasso nella console di guida, ha una grafica molto intuitiva per offrire una perfetta visualizzazione dei dati relativi al motore ed alla navigazione, quali, ad esempio – numero giri, temperatura acqua, consumo carburante, ore di moto, inserimento delle marce, angolo di trim – in ogni condizione di luce.

Interfacciandosi direttamente alla centralina elettronica, il display MFG da 4” è anche in grado di comunicare all’utente dati relativi alla diagnostica e agli interventi di manutenzione programmati da eseguire presso la rete di assistenza Suzuki. Dotato di interfaccia elettronico NMEA 2000, può essere facilmente collegato ad altri strumenti elettronici come GPS o ecoscandaglio scelti dall’utente.

