Il cantiere boutique genovese ha consegnato il motor yacht di 49,99 metri, quinta unità della prestigiosa serie: il Tankoa Yachts S501 My Grey . Nonostante faccia parte della serie Tankoa S501 e ne riprenda le caratteristiche principali nonchè il design senza tempo, Grey è sostanzialmente diverso dai suoi predecessori e il layout a tre ponti, ideato da Francesco Paszkowski, è stato fortemente personalizzato per soddisfare le esigenze dei suoi proprietari.

Tra le richieste dell’armatore spiccano uno spettacolare home cinema all’aperto: uno schermo ad alta definizione e ad alta luminosità che si trova di fronte alla lounge area della piscina sul ponte di prua. Inoltre Grey è dotato di un sistema audio di alta gamma progettato dal pluripremiato marchio franco-britannico Focal & Naim.

L’armatore ha prestato molta attenzione al design dei ponti esterni in particolar modo alle quattro area comuni dedicate al relax e all’intrattenimento. Condividere momenti di vita all’aperto è dunque un elemento chiave nel design di Grey, come dimostra la grande vasca idromassaggio sul fly deck posta accanto ad aree relax, nonché la piscina sul ponte di prua.

Giorgio Maria Cassetta ha lavorato a stretto contatto con l’armatore per realizzare interni lussuosi e sofisticati. Insieme hanno creato un ambiente caldo e invitante, facendo sapiente uso di una vasta gamma di materiali naturali, come legni pregiati e marmi venati. Gli interni beneficiano anche di ampie finestrature sul ponte principale, murate in vetro e terrazze abbattibili per enfatizzare l’importantissima connessione interno-esterno.

Le sei suite a bordo di Grey, comprese due suite personalizzate sul ponte principale, possono ospitare fino a 12 ospiti, mentre lo spazio dedicato all’equipaggio può raggiunge un massimo di nove membri. L’armatore ha optato per il pacchetto di propulsione convenzionale offerto da Tankoa, che garantirà una velocità massima di 18 nodi.

