Orari oggi SBK Portimao 2024 live su TV8, Sky e Now

Tutti gli orari di oggi in tv della SBK a Portimao 2024 per seguire in diretta su TV8 il Pirelli Portuguese Round che prenderà il via sull’Autodromo Internacional do Algarve sabato 10 Agosto e domenica 11 Agosto.

La Superbike torna in azione a Portimão per il Round del Portogallo, settima tappa del campionato, trasmessa in diretta su Sky Sport e TV8 e in streaming su NOW. Il programma del weekend sarà completamente inedito con tutte le attività in pista posticipate di alcune ore anche per far fronte alla temperatura molto alta che caratterizzerà la tre giorni di Portimao. L’appuntamento, attesissimo dagli appassionati, promette tantissime emozioni: si parte sabato con la Superpole alle 15:40, seguita da Gara 1 alle 19. La domenica vedrà la Superpole Race alle 15:45, mentre Gara 2 chiuderà il weekend alle 19.

Portimão è un circuito che richiama i tratti classici dei tracciati ‘old school’, caratterizzato da un layout complesso e ricco di sfide. Il percorso è un continuo alternarsi di salite e discese, che mette a dura prova piloti e moto. La larghezza della pista facilita i sorpassi, rendendo ogni gara imprevedibile e combattuta.

Il tracciato di Portimão combina una varietà di curve tecniche e un lungo rettilineo che sollecitano tutte le componenti delle moto, con carichi significativi sui pneumatici e frenate impegnative. Tra le curve più difficili, spicca una piega a destra con doppio punto di corda, simile alle celebri Acque Minerali di Imola. Inoltre, molte delle curve sono cieche, aumentando la difficoltà e richiedendo massima precisione da parte dei piloti.

Nicolò Bulega arriva a Portimao con il secondo posto nella classifica del campionato del Mondo Superbike con 239 punti, 64 in meno del leader Razgatlioglu (BMW). Terzo posto in classifica per Alvaro Bautista con 199 punti.

Orari oggi SBK Portimao 2024 LIVE su TV8

sabato 10 agosto

Ore 18.45: Pre Race 1

Ore 19.00: Race 1

Ore 19.35: Post Race 1

domenica 11 agosto

Ore 17.45: Pre Tissot SuperPole Race

Ore 18.00: Tissot SuperPole Race

Ore 18.20: Post Tissot SuperPole Race

Ore 18.45: Pre Race 2

Ore 19. 00: Race 2

Ore 19.35: Post Race 2

Orari oggi SBK Portimao 2024 su Sky e NOW

Sabato 10 agosto

Ore 14.40: WCR – Gara 1

Ore 15.40: Superbike – Superpole

Ore 16.25: SSP300 – gara 1

Ore 17.25: Supersport – Gara 1

Ore 18.45: pre-Superbike

Ore 19: Superbike – Gara 1

Ore 19.35: post gara

Domenica 11 agosto

Ore 14.40: WCR – gara 2

Ore 15.30: pre-Superbike

Ore 15.45: Superbike – Superpole Race

Ore 16.00: post gara

Ore 16.25: SSP300 – Gara 2

Ore 17.25: Supersport – Gara 2

Ore 18.45: pre-Superbike

Ore 19.00: Superbike – Gara 2

Ore 19.35: post gara