Abbiamo già parlato sul perchè, almeno al momento, l’auto elettrica ad energia solare non può esistere. Eppure qualche tentativo viene comunque fatto, ed in questo caso con un sistema di pannelli solari da montare e smontare.

Il design dei pannelli di GoSun, l’EV Solar Charger è tanto semplice quanto efficace. Un box di 32 kg e 12,7 cm di altezza, simile a un sottile portapacchi da tetto, ospita 200 watt di pannelli solari. Una volta installato sul tetto dell’auto elettricadel veicolo, il box non solo mantiene un profilo aerodinamico, ma è anche in grado di aumentare la potenza di ricarica sei volte quando i pannelli vengono aperti e distesi sul parabrezza, cofano e bagagliaio dell’auto.

Durante il movimento, il sistema offre una carica nominale di 200 watt. Ovviamente, il vero potenziale si manifesta quando l’auto elettrica è parcheggiata. Aprendo il box, il conducente può srotolare una serie di pannelli solari, aumentando la capacità totale a 1.200 watt. Collegando il cavo di uscita da 120 volt direttamente alla porta di ricarica dell’auto, si ottiene una ricarica direttamente dal sole. GoSun garantisce che i pannelli possono rimanere aperti anche con venti fino a 50 km/h, mentre il box chiuso è progettato per resistere a velocità autostradali fino a 160 km/h.

Di quanto aumenta l’autonomia?

Tutto bene? Più o meno. Si stima un incremento giornaliero dell’autonomia fino a 50 km nelle condizioni ideali. Più realisticamente, si possono ottenere tra 16 e 32 km al giorno, un valore che può essere sufficiente per soddisfare le esigenze quotidiane di molti pendolari. Che però dovranno usare l’auto un giorno si e l’altro no, visto che deve rimanere ferma a ricaricarsi.

Un utilizzo un po’ più realistico riguarda la protezione dal sole per il parabrezza e il lunotto posteriore, contribuendo a mantenere l’interno dell’auto meno rovente nelle giornate estive, potendo quindi usare il climatizzatore grazie alla ricarica solare.

Quanto costano i pannelli solari?

Il sistema EV Solar Charger viene venduto negli Stati Uniti a 2.999 dollari, ma c’è da tenere presente che negli USA è possibile ottenere un credito d’imposta del 30%, se viene integrato nel sistema energetico domestico. Le spedizioni inizieranno nel 2025, con un’installazione che richiede solo 20 minuti.

Si tratta come abbiamo visto in altri casi di una soluzione che non cambia la vita, ma se c’è qualcuno disposto a investire una cifra simile per qualche chilometro in più di viaggio in elettrico, perchè no?

Fonte: NewAtlas