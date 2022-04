Il segnatempo impermeabile fino a 1000 metri ed è adatto a raggiungere gli ambienti più bui.

Presentato per la prima volta nel 2011, Ball Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II è stata la risposta a tutti i diver desiderosi di raggiungere i fondali più profondi. Innegabilmente resistente e dotato di tutte le caratteristiche necessarie per le immersioni, questo orologio è stato leggermente modificato al fine di conformarsi ai nuovi standard.

Questa generazione di modelli innovativa è integrata con la valvola di rilascio dell’elio brevettata Ball integrata nella corona, mentre la cassa monoblocco ultraresistente in titanio resta intatta e unica nel suo genere. Il mondo sottomarino non è sicuramente uno degli ambienti più ospitali. Al fine di garantire anche a grandi profondità, la massima precisione e funzionalità affidabili, questo orologio è dotato di ulteriori funzioni.

Ball Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II: la cassa in titanio

Grazie alla forma della cassa, realizzata in un blocco unico di titanio, vengono ridotte le possibili interferenze e gli effetti della pressione dell’acqua. Il titanio non solo offre un’estrema resistenza alla corrosione in acqua, ma mostra ogni giorno durabilità e forza ed è capace di far fronte e assorbire impatti intensi.

Ball Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II è impermeabile fino a 1000 metri ed è adatto a raggiungere gli ambienti più bui. Con lo scopo di impedire l’ingresso dell’acqua mentre la corona si trova in posizione avvitata, ne sono stati rafforzati i sigilli, che di solito vengono considerati i punti deboli in termini di impermeabilità. E al fine di eliminare la pressione all’interno dell’orologio nel ritorno verso la superficie e evitare danni, è stata incorporata direttamente all’interno della corona una valvola di rilascio dell’elio brevettata, lasciando la cassa monoblocco completamente intatta.

Ball Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II: caratteristiche

La cassa in titanio, generosamente proporzionata, così come il grande quadrante aperto e il suo design semplificato permettono una leggibilità chiara e immediata dell’ora, un’altra caratteristica essenziale di questo modello subacqueo. Gli indici sulla lunetta permettono ai diver di monitorare con accuratezza i tempi di immersione e le tappe di decompressione. La lunetta è stata progettata per essere impugnata facilmente con i guanti e la sua rotazione unidirezionale è una fonte ulteriore di sicurezza in caso di movimenti accidentali in acqua.

Per garantire una visibilità istantanea e attendibile in ogni situazione, il quadrante e le lancette sono dotati di micro-tubi di gas H₃ di colore verde, uno dei colori più luminosi al buio. Questa sorprendente e iconica tecnologia svizzera all’avanguardia, tratto distintivo degli orologi Ball non richiede una fonte di luce o energia esterna ed è cento volte più efficiente rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionali. Questa caratteristica previene qualsiasi rischio di confusione sott’acqua, condizione essenziale per i subacquei.

Il bracciale affusolato in acciaio inossidabile e titanio, con la chiusura déployante e sistema di estensione brevettato Ball, conferisce all’orologio una semplice e sicura vestibilità, anche sopra la muta da sub. Leale alle caratteristiche peculiari della sua collezione, l’Engineer Hydrocarbon DeepQUEST II ha una resistenza agli choc fino a 7.500G e una resistenza antimagnetica di un’intensità pari a 4.800A/m.

Questo segnatempo è stato pensato per essere lo strumento di riferimento per l’esplorazione sottomarina. La rigorosa precisione di questo segnatempo di 42 mm è assicurata dal calibro automatico certificato Ball RR1101-C.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.