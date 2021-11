La nuova Ford Mondeo 2022 è stupenda, ma è solo per la Cina

La Ford Mondeo 2022 è (purtroppo) per il solo mercato cinese

La Mondeo, in Europa, ha come data di scadenza marzo 2022, mese in cui la gemella della Fusion americana non sarà più prodotta. E se per il Vecchio Continente ancora non è chiaro se l’Ovale Blu proporrà un’erede, in Cina ci sarà una nuova Ford Mondeo 2022, che purtroppo però sarà riservata al solo mercato cinese.

È proprio il Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology ad aver pubblicato le foto del nuovo modello, che si configura come una berlina, ma un po’ rialzata, il cui design deriva un po’ dalla Mustang Mach-E, ma soprattutto dalla Evos, con cui condivide il pianale, e che però ha un’anima più da piccolo SUV.

Come sarà la nuova Ford Mondeo 2022 cinese

Quella nella foto è la Ford Mondo 2022 ST-Line, che come da tradizione porta con sé tocchi più sportivi, come accenti laccati neri sulla fascia anteriore, esterni bicromatici e grande spoiler sul retro. Decisamente grintosa, con un design moderno che però non dice totalmente addio alla tradizione del modello, soprattutto al posteriore. Diverse le possibilità di personalizzazione, sempre in base all’allestimento. E, come confermato dal logo sul bagagliaio, il nome sarà proprio Mondeo. Il motore dovrebbe essere un 2.0 benzina da 235 CV.

Come detto così non sarà per l’Europa. Ford non ha svelato i suoi piani, ma di recente sono uscite delle foto spia che sembrano rivelare un’erede della Mondeo nostrana, anche se con molta probabilità avrà un nome diverso. Inoltre, è altamente probabile che l’erede della Mondeo europea sarà più simile alla Evos, quindi una berlina con aspetto da SUV, molto più di moda in questo momento, e che potrebbe competere con modelli simili quali la Citroën C5 X.

