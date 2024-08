Swatch Locarno Film Festival 2024

Swatch si prepara a illuminare la 77esima edizione del Locarno Film Festival, confermando ancora una volta il suo impegno come partner principale. L’evento è uno dei più prestigiosi festival cinematografici al mondo, una piattaforma dove registi e cinefili si incontrano per celebrare l’arte del cinema. Fondata nel 1946, la manifestazione ha consolidato la sua posizione come punto di riferimento internazionale per il cinema d’autore.

Swatch ha mantenuto una presenza significativa al Locarno Film Festival nel corso degli anni, offrendo numerose iniziative e supportando attivamente gli artisti. In linea con questa tradizione, Swatch ha creato un orologio speciale in edizione limitata per celebrare l’edizione 2024 del festival. Il modello, chiamato Locarno77, rappresenta una novità assoluta nella serie di orologi Swatch, presentandosi con un quadrante quadrato.

Il design trae ispirazione dalla pellicola di celluloide utilizzata nei film, rendendo omaggio all’industria cinematografica e infondendo nell’orologio un’aura nostalgica. Il cinturino nero, con doppi passanti a contrasto, porta il logo del Locarno Film Festival e il numero 77, commemorando le numerose edizioni passate.

Sul retro del coperchio della batteria, una stampa leopardata rende omaggio al famoso Pardo d’Oro, simbolo del festival. Durante l’evento, Swatch accoglierà i visitatori presso gli Swatch Studios, situati a pochi passi da Piazza Grande. Questo spazio, inaugurato lo scorso anno, è un punto d’incontro per gli appassionati del marchio e del cinema, dove possono passeggiare lungo una via che ricrea le facciate dei negozi, tra cui una che richiama lo Swatch Art Peace Hotel di Shanghai.

All’interno degli Swatch Studios, i visitatori potranno ammirare “Flower of Abundance”, un’opera d’arte virtuale creata da Luo Bi, artista digitale ed ex residente dello Swatch Art Peace Hotel. Luo Bi combina animazioni generate al computer con osservazioni naturali per creare mondi virtuali unici, stimolando il pubblico a rivedere il loro modo di percepire il mondo.