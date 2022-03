Binotto: “Contenti di essere competitivi su piste diverse”

Binotto nel dopo qualifiche parla di come è andata la Ferrari: "La differenza è poca, si poteva fare la pole ma poco importa. Siamo contenti del risultato e di essere competitivi anche su una pista molto diversa dal Bahrain. Finora abbiamo visto tre piste, la macchina si è sempre comportata bene su varie configurazioni. E' una macchina versatile, che i piloti riescono a sfruttare bene. Red Bull qui ha scelto una configurazione più scarica, sono curioso di vedere cosa succederà in gara, dove può succedere di tutto. Dobbiamo stare attenti a non commettere errori e sfruttare ogni opportunità. "