Il drone più veloce del mondo insegue Verstappen a 350 km/h

Il video del drone che cambia le riprese in F1, riuscendo a seguire Verstappen a 350 km/h per un’esperienza visiva davvero unica.

L’innovazione tecnologica al servizio delle riprese nel mondo del motorsport vede la realizzazione di un drone FPV (First-Person View) in grado di catturare immagini in alta definizione di un giro completo del circuito del Gran Premio di Silverstone, pilotato manualmente e costruito su misura per seguire da vicino la monoposto di Max Verstappen durante la stagione 2024. Questa impresa, che ha visto il drone volare a una velocità e durata senza precedenti, ha offerto agli spettatori un’esperienza visiva inedita e straordinariamente ravvicinata.

La realizzazione del drone è stata possibile grazie al lavoro di Dutch Drone Gods e del pilota Ralph Hogenbirk, noto come Shaggy FPV, che hanno dedicato oltre un anno alla progettazione e alla simulazione di volo per affinare le prestazioni del drone. Il progetto ha beneficiato dell’expertise e delle tecnologie avanzate di Red Bull Advanced Technologies, braccio ingegneristico ad alte prestazioni del team di Formula 1 Oracle Red Bull Racing. Grazie a questa collaborazione, sono stati sviluppati rivestimenti aerodinamici leggeri e bracci di montaggio motori strutturali, riducendo la massa totale del drone di circa il 10%.

La capacità del drone di accelerare fino a 300 km/h in soli 4 secondi, raggiungendo una velocità massima superiore a 350 km/h, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel campo delle riprese aeree sportive. Questa prestazione è stata testata con successo su piste di Formula 1, utilizzando le vetture RB8 e RB19 guidate rispettivamente dal pilota di riserva Liam Lawson e dal vincitore di 13 Gran Premi David Coulthard.

L’impiego di un drone così avanzato introduce un nuovo modo di vivere e seguire le gare di Formula 1, come sottolineato da Coulthard, che prevede l’utilizzo di questa tecnologia nelle trasmissioni future per offrire ai fan un’immersione totale nell’esperienza di gara. La sfida tecnica non si è limitata solo alla velocità e alla manovrabilità del drone, ma ha anche incluso la gestione della breve durata della batteria, che si esaurisce in circa 3 minuti a causa delle elevate prestazioni richieste.

Verstappen stesso ha espresso sorpresa e ammirazione per la capacità del drone di seguirlo così da vicino sul circuito bagnato, rimanendo stupito dalla prospettiva unica offerta da queste riprese. Il progetto, descritto come uno dei più impegnativi mai realizzati dal pilota Shaggy FPV, non solo ha messo in luce le potenzialità delle tecnologie FPV in ambito sportivo, ma ha anche evidenziato le sfide tecniche e logistiche legate al volo di droni ad alte prestazioni in contesti così complessi.

La ripresa del giro di Verstappen a Silverstone tramite drone FPV segna un momento storico per la Formula 1 e per le riprese sportive in generale, aprendo nuove frontiere per l’immersione visiva degli appassionati e per la narrazione delle competizioni automobilistiche.

Copyright Image: Sinergon LTD