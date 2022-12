Breitling Top Time Deus 2022: torna l’orologio in edizione limitata

Breitling Top Time Deus 2022: progettata in collaborazione con il brand australiano di lifestyle Deus Ex Machina, la seconda edizione dell’orologio di successo, insieme a una nuova collaborazione nel settore dell’abbigliamento, fanno rivivere lo spirito nomade del cronografo non convenzionale di Breitling degli anni ’60.

Breitling e Deus Ex Machina, il marchio australiano di abbigliamento per moto custom e surf, hanno unito le proprie forze ancora una volta per creare un cronografo Top Time Deus in edizione limitata. È la seconda collaborazione tra i due brand, dopo il loro primo orologio uscito nel 2021 che ha registrato il tutto esaurito.

Breitling Top Time Deus 2022: caratteristiche

Limitato a 2000 esemplari, il nuovo Top Time Deus è creato per avventurarsi sulla strada con indici luminescenti e un quadrante laccato bianco in contrasto con l’azzurro dei contatori e la scala tachimetrica per la misurazione della velocità. Mentre lo schema cromatico è nuovo, sono tornati i dettagli che hanno reso un successo la prima collaborazione, tra cui la lancetta del cronografo a forma di fulmine, i pulsanti a fungo, il cinturino in pelle di vitello ispirato alle corse e l’incisione sul fondocassa di una moto Deus con pilota disegnata da Carby Tuckwell, direttore creativo dell’omonima casa.

Ogni fondello reca l’indicazione di edizione limitata «One of 2000». Lanciato per la prima volta negli anni ’60, il cronografo non convenzionale Top Time di Breitling è diventato subito uno dei modelli preferiti da numerosi café racer eleganti e appassionati di auto sportive. Uomini e donne erano parimenti attratti dalle proporzioni audaci e dai quadranti grafici.

Oggi, il Top Time rimane l’orologio di Breitling per motociclisti, boarder, surfisti e nomadi digitali e, con i suoi 41 mm, si adatta a ogni polso.

Ogni nuovo Top Time Deus è dotato di una borsa tote da viaggio in tela cerata co-branded. Breitling e Deus hanno, inoltre, collaborato a una nuova linea di abbigliamento e accessori, che i fan dei brand possono acquistare solo presso le sei boutique flagship Breitling in tutto il mondo.

