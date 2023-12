From Paris with Love: questa sera in tv il film tutto sparatorie e inseguimenti ad alta velocità

Il film “From Paris with Love“, una pellicola del 2010 diretta da Pierre Morel, si inserisce nel genere azione-spy con una verve che mescola suspense e adrenaliniche sequenze d’azione.

From Paris with Love: dove vederlo

From Paris with Love sarà trasmesso questa sera 27 Dicembre alle 21.05 sul 20 al canale 20, in chiaro. E’ disponibile in DVD su Amazon ed anche in streaming su Prime Video.

Trama, personaggi, attori

La narrazione si dipana attraverso gli occhi di James Reese, un giovane addetto all’ambasciata americana, e Charlie Wax, un agente segreto dalla personalità carismatica e irriverente, interpretato con maestria da John Travolta. Questo duo, intrappolato in una rete di spionaggio e terrorismo, si muove attraverso una Parigi rappresentata con un dualismo affascinante: da un lato la città dell’amore e della bellezza, dall’altro un labirinto urbano dove il pericolo si nasconde dietro ogni angolo.

Il fulcro della trama si concentra sulle sequenze di inseguimento, che sono, a nostro avviso, il cuore pulsante del film. Queste scene, realizzate con un’alta competenza tecnica, dimostrano una notevole maestria nella costruzione del ritmo e nel mantenimento della tensione.

La regia cinematografia, agile e dinamica, segue i personaggi in una danza frenetica attraverso le strade di Parigi. Il regista Pierre Morel si distingue per la capacità di rendere ogni inseguimento unico, utilizzando diverse tecniche di ripresa: dall’uso della camera a mano per trasmettere un senso di urgenza e realismo, fino all’impiego di angolazioni più ampie per enfatizzare l’ampiezza e la complessità delle scene d’azione.

Le sequenze di inseguimento in “From Paris with Love” non sono solo spettacolari esibizioni di destrezza fisica e coordinazione, ma anche momenti chiave per lo sviluppo dei personaggi e della trama. Attraverso queste scene, il film esplora temi come la fiducia, il sacrificio e la moralità ambigua che spesso permea il mondo dello spionaggio. In particolare, la crescita del personaggio di Reese da un novellino a un agente competente è sapientemente intrecciata con queste sequenze ad alta tensione.

Il cast

John Travolta: Charlie Wax

Jonathan Rhys Meyers: James Reese

Kasia Smutniak: Caroline

Richard Durden: Ambassador Bennington

Bing Yin: M. Wong

Amber Rose Revah: Nichole

Eric Godon: Foreign Minister

François Bredon: The Thug

Sami Darr: The Pimp

Mostéfa Stiti: Dir Yasin

Rebecca Dayan: Foreign Minister’s Aide

Alexandra Boyd: Head of the Delegation

Stephen Shagov: Embassy Security

Mike Powers: Embassy Security

—–

Copyright Image: Sinergon LTD