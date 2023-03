In Giappone ruba auto della polizia e scappa salutando tutti

E’ successo in Giappone, dove il protagonista di questo video non solo ha rubato un’auto della polizia, ma è scappato via salutando platealmente dal finestrino. La corsa dei poliziotti è inutile, il video è già virale.

Il ladro non ha però fatto molta strada perchè è stato arrestato dalla polizia della prefettura di Fukuoka. Tutto inizia quando l’uomo alla guida del suo furgone lungo la Kyushu Expressway a Miyama, nella prefettura di Fukuoka, ha finito la benzina intorno alle 4 del mattino.

L’uomo è sceso dal suo furgone ed ha iniziato a camminare mentre un altro automobilista ha chiamato la polizia per segnalando un pedone lungo la superstrada. Un’auto di pattuglia lo ha intercettato con gli agenti gli hanno chiesto di aspettare sul sedile posteriore. I due agenti lo hanno lasciato da solo nell’auto con il motore acceso, ma l’uomo si è quindi messo al posto di guida ed è partito.

Dopo circa 20 chilometri, è stato fermato da un’altra auto della polizia nel quartiere di Kita. La polizia ha dichiarato che l’uomo voleva solo tornare a casa…