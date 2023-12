La Honda CBR1000RR-R Fireblade 2024 si rinnova con una serie di aggiornamenti che toccano ogni aspetto della moto, elevandola a nuovi standard di prestazione e controllo. Con il suo motore da 1.000 cc a 4 cilindri in linea, ora offre un’accelerazione migliorata ai medi regimi, mantenendo l’impressionante potenza massima di 217 CV. Questo risultato è frutto di modifiche alla testata, al rapporto di compressione, alla fasatura della distribuzione e alle molle delle valvole. Inoltre, l’albero a gomiti e le bielle sono stati alleggeriti, mentre i nuovi rapporti del cambio sono stati resi più corti.

Il sistema TBW (Throttle By Wire) a doppio attuatore è stato perfezionato per una maggiore precisione e controllo dell’acceleratore ai bassi regimi, migliorando anche l’efficacia del freno motore. Il telaio in alluminio della Fireblade ora presenta una maggiore flessibilità, migliorando l’accuratezza dello sterzo in curva e le doti di trazione.

Tra le caratteristiche di alto livello, la moto include un forcellone derivato dalla RC213V‑S, una piattaforma inerziale (IMU) a 6 assi, un ammortizzatore di sterzo elettronico (HESD) a 3 livelli, una forcella Showa BPF (Big Piston Fork) con steli da 43 mm e un ammortizzatore Showa BFRC‑L (Balance Free Rear Cushion Lite). Le pinze a 4 pistoncini Nissin, sviluppate specificatamente per la Fireblade, mordono dischi da 330 mm di diametro, garantendo un’impeccabile potenza frenante.

L’aerodinamica è stata ottimizzata con alette di nuovo disegno che riducono il momento di imbardata in curva del 10%, senza sacrificare la deportanza. La posizione di guida è stata modificata per migliorare la sensazione di controllo da parte del pilota.

Il display TFT a colori offre tutte le informazioni necessarie per la selezione dei Riding Mode e l’impostazione di potenza, freno motore, controllo di trazione, controllo dell’impennamento e ‘launch control’ per le partenze da fermo. L’ABS Cornering offre ora una modalità ‘gara’ (Race) aggiuntiva, oltre alle modalità ‘strada’ e ‘pista’.

La versione SP della CBR1000RR-R Fireblade si distingue per la presenza delle sospensioni elettroniche Öhlins, delle pinze freno Brembo con pompa della stessa marca e del quickshifter di serie. Entrambe le versioni sono biposto.

