La Maserati Levante elettrica da 3.500 euro che arriva dalla Cina

Un clone cinese della Maserati Levante, chiamato “Levate”, è apparso recentemente sui social media. Da notare l’uso del logo della Maserati senza permesso.

Nel mondo dei social media è recentemente arrivato il video che mostra un clone cinese della Maserati Levante, venduto a soli 3600 dollari.

Il semi clone in questione, che secondo il video dovrebbe chiamarsi “Levate” sebbene sia una versione ridotta dell’originale, vanta una serie di accessori tecnologici che la rendono un oggetto curioso e intrigante. Tuttavia, è evidente che, nonostante queste caratteristiche, essa non possa in alcun modo competere con la vera Maserati Levante in termini di prestazioni, design e qualità complessiva.

Un aspetto particolarmente controverso di questo clone è l’uso del tridente, il famoso logo della Maserati. I produttori cinesi, sempre che non si tratti solo di enorme scherzo, non hanno evidentemente preso in considerazione questioni legali importanti riguardanti i diritti di proprietà intellettuale e il plagio. L’uso del logo di un marchio registrato senza permesso è una violazione chiara delle leggi sulla proprietà intellettuale e può portare a conseguenze, anche in Cina.

Inoltre, la presenza del logo della Maserati su un veicolo così palesemente inferiore all’originale potrebbe essere vista come un tentativo di ingannare i consumatori. Questo danneggia infatti anche l’immagine della Maserati, che ha costruito la sua reputazione su lusso, prestazioni e qualità di eccellenza.

E’ vero, queste imitazioni sono create per sfruttare la fama e il prestigio di marchi noti, ma raramente riescono a replicarne la qualità e l’esperienza. Inoltre, esiste una linea sottile tra l’essere “ispirati” da un design famoso e il commettere una violazione diretta dei diritti di proprietà intellettuale.

Mentre l’accessibilità di tali cloni può essere attraente per alcuni consumatori, le implicazioni legali sono aspetti che non possono essere trascurati.

Copyright Image: Sinergon LTD