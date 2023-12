La maggior parte delle auto elettriche si portano dietro il fenomeno noto come “ansia da ricarica“, derivante dalle preoccupazioni relative alla gestione della carica delle batterie e alla disponibilità delle stazioni di ricarica. Dal Giappone arriva la risposta a questa sfida con la Mazda MX-30 R-EV, l’elettrica che non ha paura dell’autonomia. Possibile? Ecco com’è andata nella prova su strada primo contatto.

Mazda MX-30 R-EV: me la consigli?

Lo dico subito: la Mazda MX-30 R-EV è un’ottima scelta per chi non si sente ancora pronto per passare a un veicolo completamente elettrico, ma gli piacerebbe comunque girare in elettrico. È ideale chi desidera un’auto versatile, in grado di gestire sia la guida quotidiana in città sia viaggi più lunghi senza il timore di rimanere senza carica.

E’ proprio l’uovo di colombo, perchè si tratta sostanzialmente di un’ibrida plug-in, ma mentre la maggior parte utilizza il motore a combustione interna in parallelo con quello elettrico, Mazda ha scelto di far muovere le ruote sempre e solamente dal motore elettrico. Il motore rotativo Wankel Skyactive R funge da generatore per produrre elettricità quando serve, quando magari le colonnine non ci sono, o sono occupate.

Nell’esperienza quotidiana, la MX-30 R-EV offre una guida completamente elettrica con zero emissioni. Per spostamenti più lunghi o quando l’autonomia della batteria si riduce, il motore Wankel entra in azione, estendendo il raggio d’azione del veicolo.

Il design esterno è arricchito da una piccola porta posteriore che si apre controvento e dall’assenza del montante centrale, aggiungendo un tocco di originalità e fascino. Questi dettagli non solo rendono l’auto visivamente accattivante, ma migliorano anche la funzionalità complessiva, semplificando l’accesso all’abitacolo.

Ecco allora che se ti attira l’idea dell’elettrico, ma ti spaventa l’autonomia, la MX-30 R-EV è l’auto da prendere sicuramente in considerazione.

Come funziona la MX-30 R-EV

Come accennato, la Mazda MX-30 R-EV è una versione ibrida plug-in della MX-30 progettata per coloro che non si sentono a proprio agio nel pieno passaggio all’elettrico. Quindi, mentre di solito si muovono in elettrico, e quando finisce la batteria passano al motore a combustione, la MX-30 R-EV utilizza sempre e solo l’energia elettrica.

A questo punto abbiamo due possibilità. Ricarichiamo a casa o alla colonnina come una normale auto elettrica, oppure possiamo usare il motore rotativo Wankel Skyactive R che utilizza la benzina per funzionare come un vero e proprio generatore per produrre elettricità quando serve, eliminando l’ansia da autonomia limitata.

Tecnicamente, il motore rotativo endotermico di 830 cm³, che produce 55 kW (75 CV), è stato accoppiato ad un motore elettrico ad alta potenza da 125 kW (170 CV). Questa configurazione non solo garantisce prestazioni ottimali, ma mantiene anche lo spazio interno del veicolo.

Come si guida?

La MX-30 R-EV dispone di tre modalità di guida, ovvero EV, Normal e Recharge, che si adattano alle diverse esigenze degli automobilisti.

In modalità EV, l’auto funziona esclusivamente in modalità elettrica, rendendola perfetta per la guida urbana a bassa velocità, massimizzando l’efficienza energetica. Questa modalità sottolinea il silenzio e la tranquillità tipici della guida elettrica, rendendola ideale per l’uso quotidiano in città.

La modalità Normal offre un equilibrio dinamico, iniziando in modalità elettrica e passando automaticamente al motore rotativo quando la batteria scende al 45% della sua capacità. Questo garantisce che l’auto possa mantenere un’adeguata autonomia senza preoccupazioni, specialmente in situazioni in cui le stazioni di ricarica potrebbero non essere facilmente accessibili.

Infine, la modalità Recharge è particolarmente utile per viaggi più lunghi o quando si necessita di un’estensione immediata dell’autonomia. In questa modalità, il motore termico viene utilizzato per ricaricare la batteria, eliminando l’ansia da autonomia e permettendo viaggi senza interruzioni.

L’esperienza di guida della MX-30 R-EV è caratterizzata da una sensazione di fluidità e comfort, tipica di un’auto elettrica, ma con l’aggiunta della capacità di rispondere in modo più energico quando necessario. La presenza del motore Wankel, con il suo suono distintivo, è un qualcosa in più che fa sicuramente piacere a chi cerca un po’ di “pepe” quando necessario.

La MX-30 R-EV è una vettura che offre tranquillità e comfort, uniti alla possibilità di una guida più dinamica a seconda delle esigenze. Mazda ha creato un veicolo che soddisfa una varietà di preferenze di guida, bilanciando abilmente prestazioni ed efficienza, in linea con il suo impegno per l’innovazione e la sostenibilità.

Sostenibilità: Mazda insegna

Va ricordato che Mazda è sempre stata attenta al tema ambientale. L’autonomia della MX-30 era stata calcolata con il più basso impatto possibile, tenendo in conto tutti i passaggi dall’estrazione dei minerali fino alla guida, considerando il numero medio di km giornalieri effettuati da una persona.

La MX-30 R-EV mantiene l’impegno per la sostenibilità, con interni realizzati con materiali eco-compatibili, come tessuti con filato riciclato e finiture in sughero. Questi materiali non solo rispettano l’ambiente, ma offrono una guida confortevole e piacevole al tatto.

Il prezzo della MX-30 R-EV

Il prezzo della Mazda MX-30 R-EV varia a seconda dell’allestimento: il modello base Prime Line parte da 38.520 euro, con opzioni più ricche come l’Exclusive Line e la Makoto a prezzi leggermente superiori. Per gli appassionati, sono disponibili anche le edizioni speciali Advantage e Edition R, con dotazioni esclusive e prezzi interessanti.

Listino prezzi Mazda MX-30 R-EV

R-EV Prime Line: Prezzo di partenza € 38.520. R-EV Exclusive Line: Disponibile a € 39.470. R-EV Advantage: Offerta a € 40.020. R-EV Makoto: Prezzata a € 41.770. R-EV Edition R: Il top di gamma a € 46.020.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD