Pecco Bagnaia: “A Valentino gli vogliamo un bene della Madonna!”

Francesco Bagnaia dedica il successo a Valentino Rossi. “E’ stato molto emozionante perché con un casco così potevo solo vincere. A Valentino gli vogliamo un bene della Madonna! E’ l’unico modo per festeggiare il più grande di tutti, è stato bellissimo. L’abbraccio con Vale è stato stupendo, sono riuscito a trasmettergli ciò che è per me, senza di lui io non sarei così in questo momento”.