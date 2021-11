L’ultima conferenza stampa di Valentino Rossi: “Forse piangerò, ma vorrei chiudere col sorriso”.

Valentino Rossi in conferenza stampa a Valencia: “È un momento abbastanza triste ma altrettanto importante per me, vorrei viverlo normalmente ma non sarà facile. Ripenso a tutte le mie vittorie e a tutte le moto con cui ho corso ed è commovente. È stato un percorso molto lungo ed appassionante. La sensazione è molto strana e particolare, sto cercando di affrontare la gara di Valencia come se fosse una gara qualsiasi, ma è praticamente impossibile. Non posso sapere cosa succederà subito dopo la gara, forse piangerò ma vorrei chiudere col sorriso”