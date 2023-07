Lascia il neonato in auto con 40 gradi: Il video della corsa contro il tempo del papà per salvarlo

No, non aveva “dimenticato” il figlio neonato in auto, come inopportunamente ha scritto qualcuno in Italia. La storia immortalata in questo video ci racconta di più. La scena si è svolta in un parcheggio del Texas vede un padre sfondare il parabrezza dell’auto per salvare il neonato intrappolato in una calura insopportabile, che all’esterno superava i 40 gradi.

L’incidente che ha messo a rischio la vita del bambino

Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di Harlingen, i genitori del bambino avevano parcheggiato la loro auto davanti ad un negozio. Purtroppo hanno accidentalmente chiuso l’auto a chiave, con le chiavi stesse all’interno. Ciò ha praticamente lasciato il loro bimbo intrappolato all’interno della macchina sotto il sole cocente.

Un video registrato da passanti e condiviso su TikTok mostra il padre disperato che colpisce ripetutamente il parabrezza dell’auto parcheggiata con un martello, nel tentativo disperato di raggiungere il neonato che piangeva all’interno. Dopo diversi colpi, il finestrino della macchina cede finalmente, con frammenti di vetro che volano ovunque.

Il padre viene poi mostrato mentre estrae il neonato piangente dalla macchina portandolo in salvo. Le immagini sono state condivise sui social media e hanno suscitato un’ondata di sostegno e ammirazione per l’azione rapida del padre nell’affrontare questa situazione di emergenza.

Da quello che possiamo capire, l’auto è stata chiusa con la chiave fisica, che probabilmente è stata lasciata nel bagagliaio prima della sua chiusura. Un inconveniente che oggi non dovrebbe più accadere con le chiavi elettroniche, ma che era molto frequente fino ad una ventina di anni fa.

La polizia locale ha elogiato il padre per la sua prontezza d’azione e ha sottolineato l’importanza di verificare sempre la presenza dei bambini nelle auto prima di chiudere le porte e allontanarsi.

L’allarme del pericolo per i bambini lasciati in macchina

Questo incidente fortunatamente si è concluso senza tragedie, ma innumerevoli casi simili hanno avuto conseguenze fatali. Negli Usa, ogni anno sarebbero ben 40 i bambini muoiono di colpi di calore dopo essere stati lasciati o intrappolati in una macchina.

Come sappiamo, l’aria all’interno di un’auto può riscaldarsi rapidamente, con la temperatura interna che può aumentare di 20 gradi in soli 10 minuti. Anche lasciando le finestre abbassate o parcheggiando all’ombra, la temperatura all’interno dell’auto può salire a livelli pericolosi. È quindi fondamentale che i genitori prestino molta attenzione e prendano precauzioni per evitare che i loro bambini rimangano intrappolati in auto durante i mesi più caldi dell’anno.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.