Palle giganti seminano il caos per le strade di Londra

Due palle giganti hanno creato il caos a Londra mentre vagavano senza meta per le vie della capitale britannica. Le palle sono riuscite a sfrecciare a gran velocità lungo le strade, con gli automobilisti costretti a manovre repentine per evitare di essere investiti.

Ma cos’è successo? Erano palle che facevano effettivamente parte di una installazione artistica che si sono staccate per il forte vento, e proprio spinte dalle correnti d’aria hanno iniziato a girovagare dalle parti di Tottenham Court Road. Realizzate da Tom Shannon in occasione dell’uscita del nuovo disco dei Mount Kimbie, le palle erano complessivamente quattro, e tra queste due si sono staccate rotolando via.

Nel video vediamo un automobilista spaventato cerca di evitare una delle palle in arrivo. Anche un autista di Deliveroo è stato costretto spostarsi sul marciapiede per evitare di essere investito.

Pare che un incidente simile sia accaduto in Cina proprio qualche settimana fa. Il Mid-Autumn Moon Festival è noto per le decorazioni sontuose, come palloncini giganti che hanno lo scopo di simboleggiare le lune. Ma una delle lune”si è però “liberata” rotolando lungo una strada vicina, con il personale in preda al panico costretto a correrle dietro nel tentativo fermarla.

Fortunatamente stando alle cronache locali, a Londra non si sono stati registrati feriti o danni di una certa entità.

