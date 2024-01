Pininfarina Classiche: il nuovo programma di certificazione

Pininfarina Classiche è il programma che segna un nuovo capitolo nella storia dell’azienda, dedicato alla certificazione e valorizzazione delle auto classiche e “youngtimer” disegnate e prodotte da Pininfarina. Grazie a un approfondito processo di catalogazione e all’uso di software specializzati, Pininfarina Classiche offre attestati ufficiali che dettagliano le specifiche di produzione delle vetture, un servizio prezioso per appassionati e collezionisti. Con il lancio iniziale che include modelli iconici come l’Alfa Romeo Spider e la Fiat 124 Spider, questo programma non solo celebra la ricchezza del patrimonio automobilistico di Pininfarina, ma riafferma anche il suo impegno nella conservazione della storia automobilistica.

Pininfarina ha lanciato un programma esclusivo dedocato alle auto classiche. Questa iniziativa è un tributo agli appassionati e ai collezionisti del marchio, sottolineando l’impegno di Pininfarina nella conservazione e valorizzazione del suo patrimonio storico automobilistico e industriale.

Attraverso Pininfarina Classiche, l’azienda certifica ufficialmente le auto classiche e le “youngtimer” che sono state progettate e prodotte nei suoi stabilimenti nel corso degli anni. Questo servizio meticoloso è il frutto di un accurato processo di catalogazione dell’archivio storico di Pininfarina, un’operazione che ha richiesto circa due anni di lavoro per l’inventariazione e la catalogazione dei materiali. L’azienda ha anche adottato un software specializzato per la gestione degli archivi, sviluppato con la consulenza del dipartimento degli Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino.

I dati di produzione coprono un arco temporale di quattro decenni, dalla fine degli anni ’50 agli anni ’90. L’archivio include oltre 50 modelli di vetture di vari marchi automobilistici prestigiosi, accompagnati da una vasta documentazione storico-tecnica. Inoltre, sono presenti in archivio matricole di produzione relative a oltre 700 mila vetture e più di 20 mila documenti storici, tra cui sketch, piani di forma, fotografie, schede tecniche e corrispondenza.

Con le informazioni dettagliate disponibili, Pininfarina Classiche è in grado di rilasciare dichiarazioni di specifiche di produzione per ogni auto, fornendo dati come il mercato di destinazione, il modello, il codice tipo, il colore esterno, le finiture interne, la data di uscita dagli stabilimenti Pininfarina, nonché i numeri di motore e di scocca del veicolo.

Nella fase iniziale, il servizio sarà disponibile per modelli selezionati, tra cui l’Alfa Romeo Spider (Duetto) dal 1966 al 1993, la Fiat 124 Spider dal 1966 al 1982 e la Pininfarina Spider Europa e Volumex dal 1982 al 1985. In seguito, il programma si estenderà a numerosi altri marchi e modelli.

Per richiedere una dichiarazione, gli interessati possono contattare Pininfarina all’indirizzo email [email protected]. Una volta verificate le specifiche della vettura, Pininfarina fornirà le informazioni richieste e invierà il certificato al cliente. Il prezzo della dichiarazione varia in base all’anno di produzione: €400,00 IVA inclusa per le vetture precedenti al 1980 e €300,00 IVA inclusa per quelle dal 1980 in poi.

Copyright Image: Sinergon LTD