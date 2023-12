“Race for Glory: Audi VS Lancia” il film della battaglia nel mondiale rally 1983

“Race for Glory: Audi VS Lancia” è un film che ci racconta quanto accaduto nel Campionato Mondiale di Rally del 1983. Davide contro Golia, ovvero Cesare Fiorio e la Lancia, contro Roland Gumpert ed Audi. Un racconto avvincente di strategia, competizione e passione automobilistica, ripercorrendo uno degli anni più emozionanti nella storia dei rally.

“Race for Glory: Audi VS Lancia” quando esce al cinema

Il conto alla rovescia è iniziato per l’uscita di “Race for Glory: Audi VS Lancia”, prevista per il 5 gennaio 2024. Dopo l’uscita nelle sale cinematografiche, come sempre il film sarà disponibile anche sulle principali piattaforme di streaming.

Trama, personaggi, attori

“Race for Glory: Audi VS Lancia” ci porta indietro nel tempo, nel Campionato Mondiale di Rally del 1983. Cesare Fiorio, interpretato da Riccardo Scamarcio, è il team manager della Lancia, determinato a sconfiggere il suo avversario, Roland Gumpert di Audi, interpretato da Daniel Brühl.

Fiorio, di fronte a quella che si preannuncia come inevitabile sconfitta di fronte allo strapotere tecnico dei tedeschi, sfrutta l’ingegnosità italiana per mettere in atto un piano efficace, formando una squadra eccezionale. Riesce convince Walter Rohl, interpretato da Volker Bruch, a guidare per la Lancia, nonostante Rohl preferisca partecipare solo alle competizioni di suo interesse.

La vicenda mette in luce le sfide e i successi di entrambe le scuderie, iniziando con il Rally di Montecarlo a gennaio e concludendosi con l’ultima gara in Gran Bretagna a novembre. E oltre alle figure di Walter Rohl, ci sono anche Markku Alen per la Lancia, e Hannu Mikkola e Stig Blomqvist per l’Audi. Personalità emergono come protagonisti cruciali, mostrando la tenacia necessaria per vincere e le tattiche impiegate per cercare di dominare nella corsa.

Il Cast di Race for Glory: Audi VS Lancia

Riccardo Scamarcio: Cesare Fiorio

Daniel Brühl: Roland Gumpert

Katie Clarkson-Hill: Jane McCoy

Volker Bruch: Walter Rohl

Bruno Gouer:y Race Commissioner

Esther Garrel: QM Pilota

Axel Gallois: Ispettore francese Dupont

Gianmaria Martini: Hannu Mikkola

Giulio Brizzi: Ugo Kurt

Rosario Terranova: Ilkka Kivimaki

Gabriele Portoghese: AD Lancia

Costantino Seghi: Meccanico Lancia

Hervé Ducroux: Ispettore Marten

Regista, sceneggiatura, produzione

Race for Glory: Audi Vs Lancia

Regia: Stefano Mordini

Sceneggiatura: Riccardo Scamarcio , Filippo Bologna , Stefano Mordini

Produzione: Lebowski, HanWay Films, Recorded Picture Company (RPC)

