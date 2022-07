Non andate al mare? Provate l’ebrezza del road surfing!

Nel video qui sopra ecco il road surfing, la soluzione per chi non può andare al mare ma vuole comunque praticare il surf. Basta salire su una tavola da surf appositamente modificata per sfrecciare sull’asfalto come se fosse una onda dell’oceano.

I più cattivelli dicono che il road surfing non è nient’altro che lo skateboarding. Effettivamente non hanno tutti i torti, ma noi non vogliamo entrare in questa polemica. Ci basta vedere il video e sognare di essere su una tavola da surf saettare sull’asfalto… anzi, su una vera cresta dell’onda.

Concludiamo con una raccomandazione: non fatelo a casa!

