Rubano nei bagagli dei passeggeri oggetti per 2 milioni di euro: arrestati lavoratori aeroportuali nelle Canarie

Quattordici dipendenti di uno dei principali aeroporti spagnoli, ovvero Tenerife, nota meta turistica delle Canarie, sono stati arrestati per il furto di oggetti dai bagagli in stiva, come comunicato dalla polizia spagnola.

Gli agenti hanno sequestrato oggetti che si ritiene siano stati rubati dalle valigie, con un valore di quasi 2 milioni di euro, inclusi circa 13.000 euro in contanti. Sono stati arrestati al momento un gruppo di 14 lavoratori aeroportuali ma potrebbero presto essercene altri: altri 20 dipendenti sono sotto indagine nella stessa operazione di polizia.

L’aeroporto di Tenerife Sud gestisce circa 11 milioni di passeggeri all’anno, per lo più turisti attratti dal clima piacevole delle isole al largo della costa nord-occidentale dell’Africa.

L’indagine è iniziata in seguito a un aumento delle denunce dei passeggeri riguardo oggetti mancanti dai loro bagagli, secondo quanto affermato dalla polizia. I furti avvenivano mentre i bagagli venivano sistemati nella stiva e proprio all’interno della stiva i ladri forzavano le valigie, sottraevano oggetti di valore e le richiudevano.

Le autorità hanno sequestrato 29 orologi di lusso, 120 gioielli, 22 cellulari di fascia alta e vari dispositivi elettronici. E’ possibile che i sospettati abbiano venduto molti altri oggetti online o nei negozi locali.

Ricordiamo a tutti i viaggiatori di tenere sotto stretta sorveglianza gli oggetti di valore. Utilizzare gli Airtag è utile per ritrovare un bagaglio smarrito, ma non può far nulla contro i ladri. Sicuramente un deterrente più efficace è utilizzare uno di quei servizi che “impacchettano” completamente il bagaglio, operazione che può essere fatta anche con una semplice pellicola da alimenti.

Copyright Image: Sinergon LTD