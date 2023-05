Scavano un buco in un cantiere, perforano un SUV distante 50 metri

Quando la sfortuna ci vede benissimo, come nel video in cui vediamo il conducente di un SUV Ford parcheggiato nei pressi di un centro commerciale in Colombia. La ragione? Una perforatrice di cantiere nelle vicinanze, che ha letteralmente bucato l’automobile, provocando danni alla parte anteriore. Secondo i testimoni presenti sul posto, la perforatrice sarebbe uscita dall’erba e avrebbe colpito l’auto con tale forza da spostarla all’indietro e causare un buco nella parte anteriore, come possiamo osservare nel video.

Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti e i responsabili del cantiere si sono immediatamente avvicinati al luogo per accertarsi che il conducente non avesse subito altri danni. È importante sottolineare che il macchinario era impegnato in una perforazione orizzontale guidata, un lavoro che viene spesso eseguito per l’installazione di tubaturein spazi ridotti. Nonostante gli esperti siano soliti adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, in situazioni del genere è possibile che si verifichino imprevisti.

L’incidente pone l’accento sull’importanza di adottare misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto quando si lavora con macchinari pericolosi. È responsabilità dei datori di lavoro fornire ai propri dipendenti tutte le informazioni necessarie per garantire la loro sicurezza e per evitare incidenti simili. Allo stesso modo, anche i conducenti di veicoli devono essere sempre attenti alla presenza di macchinari pericolosi in prossimità delle strade e dei parcheggi, ma ovviamente non è questo il caso dell’incolpevole automobilista.

L’incidente avvenuto in Colombia è una testimonianza dell’importanza di adottare misure di sicurezza sul luogo di lavoro e di rimanere sempre vigili nei confronti dei potenziali rischi. Speriamo che il cantiere in questione abbia preso i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e degli automobilisti che transiteranno in zona.

