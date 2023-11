La nuova smart #3 debutta in Italia il 7 dicembre con un prezzo di partenza di 38.548 euro. Un modello di auto elettrica si distingue per le sue dimensioni generose, con una lunghezza di 4.400 mm, che garantisce un ampio spazio sia per i passeggeri sia per i bagagli, proponendosi come un veicolo spazioso ed elegante.

Il design esterno è caratterizzato da linee dinamiche e atletiche, con un frontale potente noto come ‘shark nose’, una griglia ampia a forma di A e fari a LED sottili. I cerchi da 19 pollici, che salgono a 20 nella versione BRABUS, accentuano ulteriormente il suo aspetto sportivo, mentre il tetto panoramico a raggiera crea un’atmosfera accogliente e luminosa all’interno dell’abitacolo.

Smart #3: prestazioni ed autonomia

La sportività si riflette anche nelle prestazioni della #3: tutte le versioni, ad esclusione della Pro (batteria da 49 kWh), sono equipaggiate con una batteria da 66 kWh e garantiscono un’autonomia fino a 455 km e una potenza che va dai 200 kW ai 315 kW della Brabus,

stabilendo un nuovo un punto di riferimento nel segmento. L’accelerazione a seconda della versione, varia da 5,8 a 3,7 secondi nella progressione da 0 a 100 kmh.

Grazie ad una capacità di ricarica che arriva fino a 150 kW, la nuova #3 fa il pieno di energia dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.

Smart #3 ha un ecosistema completo e intuitivo che include i diversi sistemi integrati nello smart pilot assist, tra cui l’Highway Assistant (HWA) e l’Automatic Parking Assist (APA). smart #3 è, inoltre, predisposta per Android Auto e Apple CarPlay, che consentono di portare le funzioni e le app dello smartphone sul display dell’infotainment.

Gamma Smart #3: prezzi e versioni

La Smart #3 si presenta sul mercato con una gamma variegata, disponibile in cinque diverse versioni: Pro, Pro+, Premium, 25th Anniversary e Brabus. Queste varianti sono strutturate su tre configurazioni tecniche distinte. Vediamo allora il listino prezzi della Smart #3 con le relative caratteristiche di batteria ed autonomia:

Pro: prezzo: a partire da 38.548 euro

Pacco batterie: Litio ferro-fosfato da 49 kWh lordi (circa 46 netti). Autonomia: Circa 325 km. Ricarica: Fino a 7,4 kW in corrente alternata e 130 kW in corrente continua. Powertrain: Monomotore da 272 CV e 343 Nm, montato sulle ruote posteriori.

Pro+, Premium e 25th Anniversary: prezzi rispettivamente 43.548, 46.548 e 47.548 euro

Pacco batterie: 66 kWh lordi (64 netti). Autonomia: Varia da 435 a 455 km, a seconda dell’allestimento. Ricarica: Fino a 22 kW in corrente alternata e 150 kW in corrente continua. Tempi di ricarica: 80% in meno di 3 ore (corrente alternata) e in meno di 30 minuti (corrente continua).

Brabus: prezzo a partire da 51.118 euro.

Powertrain: Bimotore – trazione integrale – da 438 cavalli e 543 Nm. Pacco batterie: 66 kWh. Autonomia: Circa 415 km.



Ogni versione della Smart #3 offre una combinazione unica di prestazioni, autonomia e capacità di ricarica, rivolgendosi a una vasta gamma di esigenze e preferenze di guida.

