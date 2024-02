The Grand Tour Sand Job: la nuova avventura in Mauritania, il trailer e la data di uscita



Siete pronti per il gran finale di The Grand Tour? Sta per concludersi infatti l’avventura su Prime Video di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May.

Prime Video ha annunciato infatti il lancio in esclusiva in tutto il mondo il 16 febbraio del nuovo speciale The Grand Tour Sand Job girato in Mauritania.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May si ritrovano in Mauritania, dove seguiranno il percorso originale del rally Parigi-Dakar, dove dovranno affrontare numerose sfide lungo il percorso. Per questa nuova avventura dovranno modificare auto sportive economiche per affrontare il deserto… un’impresa ardita per il trio, che si trova ad affrontare non solo il Sahara, ma anche burroni profondi e corsi d’acqua imprevedibili, spingendo al limite sia loro stessi che i loro veicoli.

Non mancherà poi la passione di Hammond per il campeggio che si scontrerà con la realtà e un incidente inaspettato in un campo minato. Jeremy, Richard e James dovranno combattere contro le temperature torride e le sterminate e terribili dune del deserto.

The Grand Tour Sand Job: il penultimo episodio della serie

Il nuovo speciale ha decisamente un tono agrodolce. Il trio infatti si prepara a lasciare Prime Video ed è pronto per l’imminente avventura finale. “Sand Job” diventa così un simbolo della loro amicizia, della loro forza d’animo e della loro determinazione nel superare le difficoltà. Una vera e propria epopea che celebra l’audacia e la tenacia umana.

Lo speciale finale di The Grand Tour con il trio sarà lanciato su Prime Video entro la fine dell’anno.

