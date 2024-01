La nuova Triumph Daytona 660 2024 è equipaggiata con un motore a 3 cilindri unico nel suo genere, che offre un’esperienza di guida eccellente e il massimo divertimento quotidiano per i motociclisti.

Il cuore pulsante della Triumph Daytona 660 2024 è il significativo avanzamento del motore Triumph da 660cc. Ora in grado di erogare una potenza massima di 95 CV e una coppia di 69 Nm, il motore della Daytona 660 si distingue per la sua erogazione fluida, reattiva e lineare. Questo propulsore non solo offre un 17% di potenza in più e un 9% di coppia in più rispetto alle sue “sorelle” Trident e Tiger Sport 660, ma è anche dotato di un sistema di scarico inedito che produce un sound inconfondibile.

Il telaio della Daytona 660 è stato concepito per bilanciare perfettamente le esigenze di una guida sportiva con il comfort necessario per l’utilizzo quotidiano. La dotazione di serie include la forcella Showa a steli rovesciati da 41mm e il monoammortizzatore Showa regolabile. I freni con pinze radiali a 4 pistoncini e doppio disco da 310mm sono abbinati a performanti tubi in treccia e ai nuovi pneumatici Michelin Power 6, che assicurano una frenata eccellente e un controllo ottimale.

La Daytona 660 si distingue per l’ergonomia delle sue componenti, con un’altezza della sella di 810 mm, una sezione centrale del telaio compatta e una posizione ottimizzata di semi-manubri e pedane, che rende la guida sia entusiasmante che sicura.

Per garantire una totale sensazione di controllo, la Daytona 660 incorpora un pacchetto tecnologico avanzato. Questo include tre diverse modalità di guida (Sport, Road e Rain), che ottimizzano la risposta dell’acceleratore e le impostazioni del controllo di trazione a seconda delle condizioni di guida. Un elemento innovativo è il nuovo sistema Emergency Deceleration Warning, che attiva le luci d’emergenza posteriori in caso di frenate improvvise.

Non poteva poi mancare la strumentazione multifunzionale presenta uno schermo TFT a colori integrato all’interno di un display LCD bianco su nero, compatibile con My Triumph Connectivity System per una navigazione turn-by-turn e l’interazione con telefono e musica.

Il design della Daytona 660 è stato completamente ripensato, mantenendo l’inconfondibile dna Daytona ma con linee più aggressive e pulite, in pieno stile Triumph. I fari doppi a Led con presa d’aria centrale e le sovrastrutture minimaliste enfatizzano il carattere sportivo della moto, terminando con una luce posteriore a Led sagomata.

La Daytona 660 è disponibile in tre colorazioni – Snowdonia White, Satin Granite, Carnival Red – tutte caratterizzate da una grafica ispirata al mondo delle competizioni. Inoltre, gli appassionati possono personalizzare ulteriormente la loro moto grazie a una dotazione di oltre 30 Accessori Originali Triumph, che includono un kit per il depotenziamento pensato per la guida con patente A2.

