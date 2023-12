xXx il ritorno di Xander Cage, uscito nel 2017, è il terzo capitolo della serie con Vin Diesel, che riprende il ruolo del protagonista Xander Cage. Il film, diretto da D.J. Caruso, si immerge nel genere d’azione con una dinamica e una stravaganza che sfida spesso le leggi della fisica, un tratto comune in molti blockbuster hollywoodiani contemporanei. La trama segue il ritorno di Xander Cage, un atleta estremo trasformato in agente governativo, che viene richiamato in servizio per recuperare un’arma potenzialmente devastante nota come “Vaso di Pandora”.

xXx il ritorno di Xander Cage: dove vederlo

xXx il ritorno di Xander Cage sarà trasmesso questa sera 5 Dicembre alle 21.05 sul Canale 20, in chiaro. E’ disponibile in DVD su Amazon ed anche in streaming su Prime Video.

Trama, personaggi, attori

Dal punto di vista della regia, “Il ritorno di Xander Cage” adotta un approccio visivo molto diretto, con sequenze d’azione coreografate in modo spettacolare e un montaggio rapido che cerca di mantenere alto il ritmo. Tuttavia, questo stile spesso sacrifica la coerenza narrativa e la profondità dei personaggi in favore dell’adrenalina pura.

Il film offre un mix esplosivo di azione e intrattenimento, caratterizzato da scene stunt di estrema audacia che ricordano i primi capitoli della serie. La regia di Caruso enfatizza l’aspetto viscerale delle scene d’azione, utilizzando una cinematografia dinamica che cattura la tensione e l’energia delle sequenze di combattimento e delle acrobazie.

Vin Diesel conferma il suo carisma nel ruolo di Xander, portando sullo schermo una presenza magnetica e una fisicità imponente. La trama, pur non essendo particolarmente innovativa, funziona bene all’interno del genere action, offrendo colpi di scena e momenti di pura adrenalina. “xXx: Il Ritorno di Xander Cage” riesce a bilanciare l’azione over-the-top con momenti di umorismo, rendendo il film anche piacevolmente leggero e divertente.

Come ovvio, il film non si distingue particolarmente per profondità narrativa o sviluppo dei personaggi, rimanendo ancorato a una formula collaudata che privilegia lo spettacolo visivo alla complessità della trama.

xXx il ritorno di Xander Cage: il cast

Vin Diesel: Xander Cage

Donnie Yen: Xiang

Deepika Padukone: Serena Unger

Kris Wu: Harvard

Ruby Rose: Adele Wolff

Tony Jaa: Talon

Nina Dobrev: Rebecca ‘Becky’

Toni Collette: Jane Marke

Samuel L. Jackson: l’agente Augustus Gibbons

Rory McCann: Tennyson Torch

Hermione Corfield: Ainsley

Al Sapienza: il direttore della CIA

Conor McGregor: Fergus

—–

Copyright Image: Sinergon LTD