Nobis, Paris Saint-Germain e Jay Chou: la collezione in limited edition “Ace of Stade”

Il brand di outerwear canadese Nobis, la leggendaria squadra di calcio Paris Saint-Germain e la superstar mondiale Jay Chou hanno unito le forze per “Ace of Stade”.

La moda incontra il calcio e la musica in una sinergia che promette di lasciare il segno. L’ispirazione dietro “Ace of Stade” affonda le radici in tre concetti magici: Scomparsa, Apparizione e Trasformazione, con un cenno particolare alla passione di Jay Chou per la magia e al dinamismo del calcio.

“La magia è in realtà come la musica. È un linguaggio universale”, afferma l’icona pop asiatica Jay Chou. Questo tema richiama la passione di Jay Chou per la magia e rappresenta l’essere al vertice in qualsiasi campo, che sia il mondo del calcio o dell’intrattenimento. L’asso è un

omaggio all’asso di picche, che simboleggia l’eccellenza. Il termine Stade riflette lo spirito unificante del PSG e di Jay Chou, che riempiono gli stadi di tutto il mondo attraverso la musica e il calcio.

Questo set da collezione è composto da 2 pezzi: Ace, che presenta maniche regolabili, una tasca a scomparsa per il telefono, spallacci per lo zaino e un versatile sistema di tasche sul petto. E Stade, peso intermedio imbottito ed isolante, caratterizzato da bottoni a clip e dal logo PSG

posizionato sul petto in ton-sur-ton, oltre a tasche strategiche nascoste. Ace e Stade sono complementari e pensati per offrire una protezione completa in tutte le condizioni climatiche.

Ogni set di questa collezione è venduto in una scatola da illusionista da collezione, numerata ed in edizione limitata, che incarna la magia e il

fascino di questa collaborazione. Il packaging include le istruzioni per eseguire l’illusione magica, aggiungendo un elemento di sorpresa e gioia per i fan.

Copyright Image: Sinergon LTD